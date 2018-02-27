60 суток содержания под стражей. Это приговор Октябрьского районного суда Полтавы для подозреваемого в создании киберсети Avalanche Геннадия Капканова. Неуловимый 34-летний полтавский хакер более полугода скрывался от киберполиции с поддельным паспортом.

60 суток содержания под стражей. Это приговор Октябрьского районного суда Полтавы для подозреваемого в создании киберсети Avalanche Геннадия Капканова. Неуловимый 34-летний полтавский хакер более полугода скрывался от киберполиции с поддельным паспортом.Капканов был арестован в Киеве. На съемной квартире у него обнаружены и изъяты ноутбук, деньги и флеш-накопители, сообщает "Интерфакс". Хакера искали правоохранительные органы 30 стран мира. Сеть Avalanche по заражению компьютеров вирусами работала 7 лет.Геннадий Капканов уже задерживался полицейскими во время международной спецоперации по ликвидации киберсети 30 ноября 2016 года. Это происходило в Полтаве. Но 1 декабря 2016 года Октябрьский районный суд Полтавы рассмотрел отказал представителю Генеральной прокуратуры Украины в аресте хакера. После этого подозреваемый исчез прямо из зала суда.Разыскивали украинского киберпреступника в том числе и через Интерпол.