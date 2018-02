Какими будут новые iPhone 2018 года в этом году стало известно задолго до наступления осени. Apple выпустит в 2018-м три новые модели: большой iPhone, средний и дешевый. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Столкнувшись с низким спросом на iPhone X — свой самый технологичный и дорогой смартфон — Apple намерена отыграться. Компания выпустит в конце 2018-го сразу три новых iPhone: гигантский, средний и "недорогой". В настоящее время партнеры Apple уже начали обкатывать их производство, выпуская тестовые партии прототипов.Об этом сообщает деловое издание Bloomberg. Журналисту Марку Гурману, не первый год известному своими надежными источниками в Apple (иногда создается впечатление, что компания специально сливает ему информацию, чтобы управлять ожиданиями рынка — настолько точны бывают предсказания в его публикациях), рассказали о планах крупнейшей мировой IT-компании на ближайшую осень.Новый iPhone получит гигантский экранФлагманским (и, вероятно, самым дорогим) устройством в линейке новых iPhone 2018-го года станет смартфон с огромным 6,8-дюймовым экраном такой же четкости, как и у iPhone X (разрешение повысят до 1242 x 2688). Для сравнения, диагональ экрана у последнего большого флагмана Samsung, Galaxy Note8, равна 6,3 дюйма. При этом размер корпуса новинки будет сопоставим с размерами iPhone 8 Plus, а дизайн аналогичен дизайну iPhone X — с узкими рамками и выступом в верхней части экрана, в котором разместится сканер лица для Face ID.Предполагается, что такой фаблет (в Apple, впрочем, вряд ли используют этот термин, ассоциирующийся, в первую очередь, с продукцией Samsung) заинтересует, в частности, бизнес-пользователей — на большом экране удобнее писать письма и редактировать таблицы. По информации источников Bloomberg, программное обеспечение устройства, известного пока под кодовым названием D33, позволит выводить на экран сразу два приложения в режиме разделенного экрана.∎"Идеальный" iPhone X второго поколения изобразили на рендерахчитайте такжеВторой "айфон" 2018-го года (прототип D32) будет прямым "наследником" iPhone X, сохранив его размеры. Внутри, как и у 6,8-дюймового гиганта, разместится новый процессор A12. Не исключено, что к черному и белому вариантам дизайна добавится третий — золотистый. Такие аппараты очень любят в Китае и других странах Азии, однако выпустить "золотой" iPhone X в 2017-м Apple не удалось из-за производственных проблем.Более того, в Apple рассматривают возможность на некоторых рынках выпустить 6,8-дюймовый аппарат с поддержкой двух SIM-карт. В идеале, пишет Bloomberg, в Купертино хотели бы выпустить iPhone с E-SIM, позволяющей устройству подключаться к любым операторам. Такая технология уже реализована в iPad и Apple Watch, но ее внедрению в смартфоны противятся сотовые операторы.Apple выпустит дешевый iPhoneТретий iPhone 2018-го года будет лишен некоторых из привлекательных функций старших моделей и стоить будет не так дорого, как они. его выпуск станет признанием того факта, что внешне похожие на вышедшие в 2014-м iPhone 6 нынешние "не такие дорогие" iPhone 8 и iPhone 8 Plus с их широкими рамками вокруг экрана выглядят устаревшими рядом с iPhone X или последними флагманами Samsung."Доступный" iPhone с дизайном iPhone X и Face ID поможет Apple нарастить продажи, заинтересовав покупателей, которых отпугивает цена iPhone X, на большинстве рынков превышающая 1000 долларов. Чтобы сократить себестоимость, в этот аппарат поставят обычный LCD-экран вместо используемого в iPhone X OLED, а рамку, соединяющую переднюю и заднюю стеклянные панели, выполнят из алюминия вместо стали.Apple уже пыталась продавать "дешевый" iPhone — iPhone 5c с пластиковым корпусом, без датчика отпечатков пальцев и с менее совершенной камерой. Но при разнице в цене со старшим iPhone 5s в 100 долларов спросом модель не пользовалась.∎СМИ: производство iPhone X сократят вдвое из-за низкого спросачитайте такжеРаботать смартфоны будут на 12-й версии iOS под кодовым названием Peace ("мир", "спокойствие"). В ней усовершенствуют возможности работы с дополненной реальностью, глубже интегрируют Siri, реализуют цифровой мониторинг состояния здоровья и позволят использовать анимоджи во время видечатов FaceTime.Bloomberg предполагает, что Apple расширит линейку iPhone до трех моделей с целью нарастить продажи после менее успешного, чем ожидалось, рыночного дебюта iPhone X. В последнем квартале 2017-го компания продала 77,3 млн смартфонов, в то время как аналитики ожидали показателя в 80,2 миллионов. Причиной этого, очевидно, стала заоблачная цена iPhone X в сочетании с устаревшим дизайном iPhone 8 и iPhone 8 Plus.