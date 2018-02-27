По меньшей мере семь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Иглинском районе Башкирии, сообщили источники в экстренных службах. Очевидцы сняли на видео последствия страшной аварии.

По меньшей мере семь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Иглинском районе Башкирии, сообщили источники в экстренных службах. Очевидцы сняли на видео последствия страшной аварии.ДТП произошло в 15:31 по московскому времени на 1548 километре федеральной трассы М-5, близ села Улу-Теляк. На кадрах видно, что Mercedes-Benz Sprinter врезался в бок фуры, после чего оба транспортных средства вылетели на обочину."Известно о том, что из покореженного автобуса извлекли тела семерых человек, предположительно, еще трое остаются внутри. С помощью специальной техники разрезают транспорт, чтобы вызволить их", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального МВД.Всего в салоне микроавтобуса находились 12 человек. О состоянии водителя грузовика ничего не сообщается.