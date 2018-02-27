Температура может достигнуть отметки в -30 градусов

Предупреждение МЧС: во Владимирской области сохранится мороз.27 и 28 февраля в регионе по-прежнему будут аномальные температуры. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -25, местами до -30 градусов. В МЧС сообщают о возможном увеличении количества пожаров, связанных с нарушением в работе электроэнергетических систем, а также коммунальных аварий.Спасатели напоминают владимирцам, что при выходе на улицу необходимо тепло одеваться и отказаться от продолжительного нахождения.