В некоторых домах завершаются отделочные работы. После этого их включат в практическую реализацию.

Москва быстрыми темпами готовится к воплощению в жизнь программы реновации. Как сообщает РИА "Новости", в апреле-мае этого года будут названы адреса домов, которые будут отданы под переселения в рамках реализации программы реновации."Точных дат и адресов я сейчас не скажу. В некоторых домах сейчас завершаются отделочные работы, и по мере их завершения мы будем включать эти дома в практическую реализацию. Я думаю, что в апреле-мае несколько домов мы уже начнём предлагать", — заявил по данному поводу руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.Если же говорить о самых последних новостях по теме реновации, то в столичном районе Измайлово готов первый дом для переселения по этой масштабной программе. Здание расположено на 5-й Парковой улице, дом 62Б. Возникает вопрос — а кто, собственно, там будет жить? На этот вопрос тоже есть ответ — в это здание должны переселить два дома по улице Константина Федина N3 и N5.