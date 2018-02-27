Арбитражный суд Москвы включил в реестр кредиторов Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра России, долг перед ПАО Северсталь в размере около 18 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Москвы включил в реестр кредиторов Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра России, долг перед ПАО "Северсталь" в размере около 18 миллиардов рублей.Об этом из зала суда сообщил корреспондент "Интерфакса".Заседание прошло в рамках дела о банкротстве Виталия Черномырдина, начатое по заявлению банка ВТБ, в связи с неисполнением кредитных обязательств компанией ООО "Кронимет Рус", по займу которой сын экс-премьера является личным поручителем.12 декабря 2017 года тот же суд признал обоснованными требования "Северстали" и Газпромбанка" Черномырдину на сумму свыше 1 миллиарда 600 миллионов рублей.Виталий Черномырдин является руководителем и соучредителем Межрегионального фонда Черномырдина "Поддержка и развитие среднего класса", а также совладельцем ООО "Гамаюн", НП "Авант", ООО "Файда" и ООО "Колосок".Последние три компании зарегистрированы в Оренбургской области. Там он баллотировался в 2011 году в качестве самовыдвиженца на довыборах депутата Саракташского районного совета Оренбургской области, но не был избран.