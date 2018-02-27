Церемония награждения Move Realty Awards 2018 пройдет 3 апреля в банкетном зале МИР на Цветном бульваре.
Оргкомитет ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards 2018 подвел итоги первого этапа оценки и сформировал шорт-лист с финалистами.
В этом году Move Realty Awards собрала более 250 заявок на участие свыше чем от 100 девелоперских компаний и агентств недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. Весь февраль продолжался первичный отбор номинантов – оценка более чем по 50 критериям, основанным на потребительских запросах. По результатам оценки номинанты, набравшие наибольшее количество баллов, попали в шорт-лист премии.
Финалисты премии:
Москва:
Проект года премиум-класса
I∎M на Садовом, Группа ПСН
ЖК "Воробьев Дом", MR Group
Комплекс клубных домов "Садовые кварталы", АО "ИНТЕКО"
Balchug Residence, АО "ИНТЕКО"
Клубный комплекс "Басманный, 5", Coalco / MR Group
Проект года премиум-класса на стадии реализации
Клубный дом Depre, KR Properties
"Искра-Парк", Галс-Девелопмент
Клубный квартал "Резиденции архитекторов", AFI Development
NV/9 ARTKVARTAL, Insigma
Проект года бизнес-класса на стадии реализации
Жилой комплекс "Династия", Sezar Group
Клубный квартал "Резиденции композиторов", AFI Development
ЖК "Пресня Сити", Coalco / MR Group
ЖК "Царская площадь", Coalco / MR Group
ЖК "Достояние", Галс-Девелопмент"
Vander Park, ГК "ПИК"
ЖК "Черняховского, 19", ГК "ПИК"
LIFE-Кутузовский, ГК "Пионер"
Проект года бизнес-класса на ранней стадии строительства
ЖК "Аалто", ЮИТ СитиСтрой
ЖК "Серебряный фонтан", Группа "Эталон"
ЖК "Любовь и Голуби", СМУ-6
ЖК "Фили Сити", MR Group
Жилой комплекс sky-класса "Wellton Towers", Концерн "КРОСТ"
Проект года комфорт-класса
ЖК "мой адрес На Дмитровском 169", КП "УГС"
Дом в "Солнцево", АО "ДСК-1"
ЖК "Фили Град-2", MR Group
Проект года комфорт-класса на стадии реализации
ЖК "PerovSky", MR Group
ЖК "Кварталы 21/19", ГК "ВекторСтройФинанс"
ЖК "SREDA", Группа ПСН
ЖК "Домашний", Группа ПСН
ЖК "Поколение", ФСК "Лидер"
ЖК "Савеловский Сити", MR Group
ЖК "Мир Митино", Управляющая компания "Развитие"
Московская область:
Проект года бизнес-класса
ЖК "Олимпийская Ривьера Новогорск", "Химки Групп"
Wellton Park Новая Сходня, Концерн "КРОСТ"
UP-квартал "Римский", ФСК "Лидер"
Проект года комфорт-класса
UP-квартал "Новое Тушино", ФСК "Лидер"
ЖК "Альфа Центавра", Galaxy Group
ЖК "Ново-Молоково" , RDI Group
ЖК "Бородино", ООО "Мастер-Ком"
Проект года комфорт-класса на стадии реализации
ЖК "Отрада", Отрада Девелопмент
ЖК "Новокрасково", Тройка РЭД
UP-квартал "Скандинавский", ФСК "Лидер"
ЖК "Государев дом", ГК "Гранель"
ЖК "Новый Зеленоград", IKON Development
ЖК "Тетрис", ГК "Садовое кольцо"
Проект года стандарт-класса
ЖК "Видный Берег", Тройка РЭД
ЖК "Императорские Мытищи", ГК "Гранель"
ЖК "Столичный", Главстрой
Коттеджный поселок
Ренессанс Парк, Villagio Estate
Новые Вешки, Sawatzky
Новое Бакеево, Усадьба Бакеево
Санкт-Петербург:
Проект года бизнес-класса
ЖК "Golden City", Glorax Development
ЖК "Мейн Хаус" Glorax Development
Жилой комплекс "Пять звёзд", УК "Теорема"
Magnifika Residence, Бонава Санкт-Петербург
Skandi Klubb, Бонава Санкт-Петербург
Проект года комфорт-класса
ЖК "Триумф Парк", Mirland Development Corporation
ЖК "Чистое небо", Setl City
ЖК "Московские ворота", Группа "Эталон"
ЖК "Нью-Тон", ЗАО "Ленстройтрест"
ЖК "Две Эпохи", EKE Group
Жилой квартал "LIFE-Приморский", ГК "Пионер"
Проект года стандарт-класса
Квартал "Гамма", УК "Новоселье"
Жилой комплекс "Форвард", "МАВИС"
ЖК "Оранж", Леноблстрой
Лучшие апартаменты
LOFT NA SREDNEM, Docklands development
LIFE, Docklands development
Royal Park, ГК "КОРТРОС"
Апарт-отель YE'S на Социалистической, ГК "Пионер"
Напомним, что церемония награждения Move Realty Awards 2018 пройдет 3 апреля в банкетном зале "МИР" на Цветном бульваре.
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