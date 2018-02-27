Церемония награждения Move Realty Awards 2018 пройдет 3 апреля в банкетном зале МИР на Цветном бульваре.

Оргкомитет ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards 2018 подвел итоги первого этапа оценки и сформировал шорт-лист с финалистами.В этом году Move Realty Awards собрала более 250 заявок на участие свыше чем от 100 девелоперских компаний и агентств недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. Весь февраль продолжался первичный отбор номинантов – оценка более чем по 50 критериям, основанным на потребительских запросах. По результатам оценки номинанты, набравшие наибольшее количество баллов, попали в шорт-лист премии.Финалисты премии:Москва:Проект года премиум-классаI∎M на Садовом, Группа ПСНЖК "Воробьев Дом", MR GroupКомплекс клубных домов "Садовые кварталы", АО "ИНТЕКО"Balchug Residence, АО "ИНТЕКО"Клубный комплекс "Басманный, 5", Coalco / MR GroupПроект года премиум-класса на стадии реализацииКлубный дом Depre, KR Properties"Искра-Парк", Галс-ДевелопментКлубный квартал "Резиденции архитекторов", AFI DevelopmentNV/9 ARTKVARTAL, InsigmaПроект года бизнес-класса на стадии реализацииЖилой комплекс "Династия", Sezar GroupКлубный квартал "Резиденции композиторов", AFI DevelopmentЖК "Пресня Сити", Coalco / MR GroupЖК "Царская площадь", Coalco / MR GroupЖК "Достояние", Галс-Девелопмент"Vander Park, ГК "ПИК"ЖК "Черняховского, 19", ГК "ПИК"LIFE-Кутузовский, ГК "Пионер"Проект года бизнес-класса на ранней стадии строительстваЖК "Аалто", ЮИТ СитиСтройЖК "Серебряный фонтан", Группа "Эталон"ЖК "Любовь и Голуби", СМУ-6ЖК "Фили Сити", MR GroupЖилой комплекс sky-класса "Wellton Towers", Концерн "КРОСТ"Проект года комфорт-классаЖК "мой адрес На Дмитровском 169", КП "УГС"Дом в "Солнцево", АО "ДСК-1"ЖК "Фили Град-2", MR GroupПроект года комфорт-класса на стадии реализацииЖК "PerovSky", MR GroupЖК "Кварталы 21/19", ГК "ВекторСтройФинанс"ЖК "SREDA", Группа ПСНЖК "Домашний", Группа ПСНЖК "Поколение", ФСК "Лидер"ЖК "Савеловский Сити", MR GroupЖК "Мир Митино", Управляющая компания "Развитие"Московская область:Проект года бизнес-классаЖК "Олимпийская Ривьера Новогорск", "Химки Групп"Wellton Park Новая Сходня, Концерн "КРОСТ"UP-квартал "Римский", ФСК "Лидер"Проект года комфорт-классаUP-квартал "Новое Тушино", ФСК "Лидер"ЖК "Альфа Центавра", Galaxy GroupЖК "Ново-Молоково" , RDI GroupЖК "Бородино", ООО "Мастер-Ком"Проект года комфорт-класса на стадии реализацииЖК "Отрада", Отрада ДевелопментЖК "Новокрасково", Тройка РЭДUP-квартал "Скандинавский", ФСК "Лидер"ЖК "Государев дом", ГК "Гранель"ЖК "Новый Зеленоград", IKON DevelopmentЖК "Тетрис", ГК "Садовое кольцо"Проект года стандарт-классаЖК "Видный Берег", Тройка РЭДЖК "Императорские Мытищи", ГК "Гранель"ЖК "Столичный", ГлавстройКоттеджный поселокРенессанс Парк, Villagio EstateНовые Вешки, SawatzkyНовое Бакеево, Усадьба БакеевоСанкт-Петербург:Проект года бизнес-классаЖК "Golden City", Glorax DevelopmentЖК "Мейн Хаус" Glorax DevelopmentЖилой комплекс "Пять звёзд", УК "Теорема"Magnifika Residence, Бонава Санкт-ПетербургSkandi Klubb, Бонава Санкт-ПетербургПроект года комфорт-классаЖК "Триумф Парк", Mirland Development CorporationЖК "Чистое небо", Setl CityЖК "Московские ворота", Группа "Эталон"ЖК "Нью-Тон", ЗАО "Ленстройтрест"ЖК "Две Эпохи", EKE GroupЖилой квартал "LIFE-Приморский", ГК "Пионер"Проект года стандарт-классаКвартал "Гамма", УК "Новоселье"Жилой комплекс "Форвард", "МАВИС"ЖК "Оранж", ЛеноблстройЛучшие апартаментыLOFT NA SREDNEM, Docklands developmentLIFE, Docklands developmentRoyal Park, ГК "КОРТРОС"Апарт-отель YE'S на Социалистической, ГК "Пионер"Напомним, что церемония награждения Move Realty Awards 2018 пройдет 3 апреля в банкетном зале "МИР" на Цветном бульваре.Федеральный интернет-партнер: "33Live.RuНедвижимость"Деловой информационный партнер: Российская гильдия управляющих и девелоперовСтратегический информационный партнер в Санкт-Петербурге: BSN.ruДеловой информационный партнер: Клуб главных редакторов СМИ рынка недвижимостиСтратегический информационный партнер: Газета Glavred.TodayГлавное отраслевое издание: Строительная газетаЭксперт по учебным программам в сфере недвижимости: Учебный Центр Academy of Real EstateЭксперт по организации мероприятий в сфере недвижимости: PROEstate EventsИнформационные партнеры премии: Интерфакс-недвижимость, Правда.Ру, Zemer.ru, TutRealty.ru, RegionalRealty.ru, Novostroyki.org, Строительство.RU, Федеральная недвижимость, Витрина Новостроек, Разумная недвижимость, Tatre.ru, Журнал "Новостройки", Дайджест недвижимости, Авторская передача "Честный дом", газета "Соседи", НовостройСити, RussianRealty.