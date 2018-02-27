До 2 марта покинет свой пост спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн. Он отметил, что это полностью его собственное решение. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон воспринял известие об уходе Юна со своего поста с сожалением.

До 2 марта покинет свой пост спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн. Он отметил, что это полностью его собственное решение. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон воспринял известие об уходе Юна со своего поста с сожалением.Накануне США приняли новый пакет санкций против Пхеньяна, напоминает РИА Новости. Северная Корея, ссылаясь угроз со стороны США, активна вела разработку межконтинентальных ракет и ядерных боеголовок для их оснащения. При этом усиливающиеся санкции остановить Пхеньян не смогли.Резкое обострение отношений Северной Кореи с Соединенными Штатами произошло после избрания 45-м президентом США Дональда Трампа. США вместе со своими союзниками провели серию военных маневров, которые вызвали резкую реакцию Пхеньяна. Американский президент публично к тому же публично назвал Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой".