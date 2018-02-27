Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить голландский Витесс. Однако российский специалист является не единственным претендентом на этот пост.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить голландский "Витесс". Однако российский специалист является не единственным претендентом на этот пост.Главный соперник Слуцкого – известный в прошлом защитник сборной Голландии, ПСв "Эйндховен", "Манчестер Юнайтед" и "Милана" Яп Стам. В настоящее время Стам работает в английском "Рединге", но не исключает возвращения на родину. Тем более чтодела его клуба в Чемпионшипе идут неважно. "Короли" занимают 18 место.Третий претендент – Юрген Стреппел, который и считается фаворитом. Однако Стреппел связан контрактом с "Херенвеном".