Американский президент Дональд Трамп заявил на встрече с губернаторами штатов в Белом доме, что он вбежал бы во флоридскую школу, где 14 февраля произошла стрельба, если бы у него была такая возможность. Это смелое высказывание республиканца высмеяли многие популярные телеведущие и журналисты, сообщает Washingotn Post."Конечно, легко говорить, но я искренне думаю, что побежал бы туда, даже если бы у меня не было при себе оружия. Полагаю, большинство из вас поступили бы так же", — обратился Трамп к губернаторам штата.Слова главы государства показались многим журналистам ничем не обоснованной бравадой. Так, известный телеведущий Стивен Колберт посвятил выступлению президента практически весь выпуск своего The Late Show.TONIGHT: Stephen reveals his morning routine: lather, rinse, and regret reading whatever Trump said. #LSSC pic.twitter.com/IPiSYZGvpS— The Late Show (@colbertlateshow) 27 февраля 2018 г."Дональд Трамп сказал, что вбежал бы в школу, где произошла стрельба. Меня смущает многое в этой фразе. В первую очередь, я не думаю, что Трамп умеет бегать", — заявил Колберт."Сэр, мы прекрасно знаем, как вы ведете себя в боевых ситуациях. Вы получили пять отсрочек от призыва в армию во время войны во Вьетнаме. Что бы вы сделали сейчас? Ворвались бы в школу и закололи убийцу своими костными наростами?", — пошутил телеведущий. Колберт сослался на известный факт о том, что свою последнюю отсрочку от службы в армии Трамп получил, согласно официальной версии, из-за костных проблем в области пятки."Если вы живете в сказочном мире, хотя бы потрудитесь сделать его интересным", — добавил журналист.Позицию Стивена Колберта поддержали его коллеги из других телешоу Сэт Мейерс и Тревор Ноа.Выступая перед губернаторами штатов, президент США также назвал отвратительным поведение полицейских, которые побоялись войти в школу во время стрельбы. Известно, что шериф Скотт Питерсон, прибывший к месту бойни по вызову, не стал заходить внутрь, хотя был вооружен. Сначала страж порядка объяснил это тем, что стрельба, как ему показалось, происходила снаружи здания, однако вскоре Питерсон подал в отставку.14 февраля в школе во Флориде из полуавтоматической винтовки были убиты 17 человек. Устроивший бойню бывший ученик данного учебного заведения Николас Круз задержан, ему грозит смертная казнь.Ранее сообщалось, что школьников по всей стране возмутил твит Трампа, в котором президент выразил дежурные соболезнования родственникам погибших.