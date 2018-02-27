27.02.2018

2018-02-27 22:40:32

В Казани пьяный стрелок напал на прохожих и полицию

В Казани на Авангардной улице местный житель открыл огонь по прохожим, передает телеграм-канал 112. По информации телеграм-канала LifeShot, сперва он распрвился с женой, которую заподозрил в измене. По словам очевидцев, стрелок ходил по подъездам и стрелял по всем, кого встретит. Преступник также открыл огонь по полицейским, прибывшим на место происшествия. По предварительным данным, погиб один сотрудник ОМОНа, ранен один полицейский и двое прохожих.