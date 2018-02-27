ЧП в Орехове-Зуеве. Из поврежденной железнодорожной 60-тонной цистерны вылилось несколько десятков литров серной кислоты. Это произошло на станции Орехово-Зуево Сортировочная. Ближайший населенный пункт находится от места происшествия в трех километрах, поэтому угрозы людям нет.

ЧП в Орехове-Зуеве. Из поврежденной железнодорожной 60-тонной цистерны вылилось несколько десятков литров серной кислоты. Это произошло на станции "Орехово-Зуево Сортировочная". Ближайший населенный пункт находится от места происшествия в трех километрах, поэтому угрозы людям нет.На месте протечки цистерны прибыли пожарные и сотрудники железнодорожных служб. Серная кислота будет перекачена из аварийной цистерны в другую.