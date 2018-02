Авторитетный блогер, автор Twitter-аккаунта @evleaks Эван Бласс разместил фотографию, на которой живьем запечатлен предстоящий флагманский смартфон Huawei. Снимок подтверждает, что модель Huawei P20 будет обладать челкой на лицевой панели в стиле Essential Phone и iPhone X, причем выемка окажется даже меньшего размера, чем у смартфон Apple.

Авторитетный блогер, автор Twitter-аккаунта @evleaks Эван Бласс разместил фотографию, на которой "живьем" запечатлен предстоящий флагманский смартфон Huawei. Снимок подтверждает, что модель Huawei P20 будет обладать "челкой" на лицевой панели в стиле Essential Phone и iPhone X, причем выемка окажется даже меньшего размера, чем у смартфон Apple.Huawei P20 (with two, not three, rear cameras) pic.twitter.com/GRJbIS8NNY— Evan Blass (@evleaks) 26 февраля 2018 г.Судя по изображению, новинка получит "вытянутый" дисплей с соотношением сторон 18:9 и сканер отпечатков пальцев, встроенный в физическую кнопку "Домой", а 3,5-миллиметровый аудиоразъем для подключения наушников исчезнет. Вопреки ожиданиям, флагмана оснастят не тремя, а двумя основными камерами, как модель начального уровня P20 Lite.Работать гаджет будет на Android Oreo с установленной поверх оболочкой EMUI 8.0. Внутри установят флагманский процессор Kirin 970 либо улучшенную версию чипа Kirin 659.∎Huawei разработала смартфон с "бровью" как у iPhone X читайте такжеНовинки Huawei будут показаны 27 марта на пресс-конференции в Париже. Ожидаются три устройства: "обычный" флагман P20 и P20 Plus/Pro с увеличенными экранами, а также более простая модель P20 Lite. Последней приписывают наличие 5,8-дюймового, "вытянутого" дисплея, корпус из металла из стекла, 3,5-мм аудиоразъем и сканер отпечатков пальцев на задней панели.