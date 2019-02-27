После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова с головой ушла в работу. Поющая ведущая трудится по 20 часов в день, поэтому особенно удивительно было от нее услышать слова о последней съемке и декретном отпуске.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова с головой ушла в работу. Поющая ведущая трудится по 20 часов в день, поэтому особенно удивительно было от нее услышать слова о последней съемке и декретном отпуске.Журналисты провели с Ольгой Бузовой день, чтобы понять, в каком изматывающем ритме она живет. Для начала звезда реалити-шоу "Дом-2" подчеркнула, что никогда не опаздывает, во сколько бы не легла спать накануне. Оказалось, что с виду легкомысленная Ольга на самом деле очень ответственная."Мой график состоит из расписания от концертного директора, директора по пиару, съемок от редакторов канала ТНТ и личных дел. Все это формируется воедино и всегда при мне – в телефоне. Помощница Соня следит, чтобы все было охвачено", – рассказала Ольга Бузова.Поющая ведущая считает свою команду прекрасной, потому что она работает круглосуточно. Так, к ней в любое время могут приехать гримеры, чтобы подготовить ее к съемке. "У меня четыре гримера, которые трудятся посменно. Сегодня со мной Оксана и Аня, для которой эта съемка последняя перед декретным отпуском", – внезапно объявила звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2".Ольга Бузова призналась, что не может начать работу без кофе. "Если успеваю, готовлю утром сама: делаю быструю овсяную кашу с фруктами или ягодами либо глазунью. Когда времени нет, завтрак и мой любимый карамельный латте в дорогу привозят ассистенты", – поделилась подробностями своей частной жизни поющая ведущая в интервью .Съемки заканчиваются поздно вечером, а ведь еще Ольга Бузова гастролирует по городам и весям со своим туром "Принимай меня". Артистка не только записывает песни, выступает, но и регулярно репетирует. Поэтому уже много месяцев она не посещала тренажерный зал. Впрочем, Ольга Бузова демонстрирует великолепную форму в откровенных концертных нарядах, за что ей, кстати, частенько достается от поклонников.