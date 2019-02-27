Первенец герцога и герцогини Сассекских должен появиться на свет уже этой весной. Однако принц Гарри пока еще не готов стать отцом.

Первенец герцога и герцогини Сассекских должен появиться на свет уже этой весной. Однако принц Гарри пока еще не готов стать отцом.В рамках недавнего официального визита в Марокко супруги посетили среднюю школув городе Асни и поговорили с сотрудниками учебного заведения. Они обсудили проблему женского образования в государстве в Северной Африке.Во время встречи один из учителей поздравил Меган Маркл с грядущим пополнением в семье. "Хочу поздравить вас с беременностью!", – обратился он. Тогда муж герцогини притворился сильно удивленным и спросил: "Что, ты разве беременна?". "Сюрприз!", – ответила бывшая актриса и засмеялась. Затем принц Гарри уточнил: "А он точно мой?". Шуточная сценка очень понравилась присутствующим, и все рассмеялись.Во время визита в школу членов королевской семьи ожидал приятный сюрприз: одна из студенток предложила нарисовать на руке герцогини татуировку хной. "Краски изготовляются из высушенных листьев лавсонии неколючей. Это растение обязательно принесет удачи матери и ее ребенку. В Марокко все беременные женщины обязательно делают такие изображения", – отметила девушка.Бывшая актриса согласилась и с интересом наблюдала за работой студентки. "Это очень мило", – сказала Меган Маркл, когда девушка закончила рисовать, и похвасталась татуировкой перед. После этого бывшая актриса поблагодарила художницу. Девушка добавила, что изображение продержится до двух недель.