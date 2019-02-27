Президент Украины Петр Порошенко не перестает удивлять. На этот раз он прокомментировал сообщения о своей любви к зеленому змию. Лидер Незалежной выразился очень эмоционально.
Президент Украины Петр Порошенко не перестает удивлять. На этот раз он прокомментировал сообщения о своей любви к зеленому змию. Лидер Незалежной выразился очень эмоционально.
В ходе выступления в Киевской области в рамках предвыборной
кампании к Порошенко обратилась девушка, которая попросила президента
прокомментировать его претензии к известному блогеру Анатолию Шарию.
Лидер Незалежной резко ответил, что журналист, известный
своими скандальными расследованиями, его не интересует. Кроме того, Порошенко
обвинил девушку в ангажированности.
Украинский лидер посоветовал ей не употреблять алкогольные
напитки, когда она приходит на разговор к президенту. "Я не пью и вам не
советую", – заявил он.
Порошенко явно лукавит, в "веселом" состоянии его
замечали уже неоднократно. Украинский лидер не стесняется выступать подшофе
публично. Так, на молодежном форуме в Переяславе-Хмельницком решил
рассказать анекдот.
Украинский лидер постоянно улыбался, активно жестикулировал,
а под конец рассказала пустился в пляс, чем изрядно повеселил аудиторию.
Принял на грудь Порошенко и перед открытием аэроэкспресса в
аэропорт Киева в конце прошлого года. Заплетающимся языком украинский лидер
рассказывал о преимуществах нового вида транспорта. Стоявшие позади него
чиновники не могли сдержать улыбок.
Через месяц пройдут выборы президента Украины – 2019 пройдут
31 марта. в предвыборной гонке проигрывает актеру Владимиру
Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.