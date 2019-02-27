Президент Украины Петр Порошенко не перестает удивлять. На этот раз он прокомментировал сообщения о своей любви к зеленому змию. Лидер Незалежной выразился очень эмоционально.

Президент Украины Петр Порошенко не перестает удивлять. На этот раз он прокомментировал сообщения о своей любви к зеленому змию. Лидер Незалежной выразился очень эмоционально.В ходе выступления в Киевской области в рамках предвыборнойкампании к Порошенко обратилась девушка, которая попросила президентапрокомментировать его претензии к известному блогеру Анатолию Шарию.Лидер Незалежной резко ответил, что журналист, известныйсвоими скандальными расследованиями, его не интересует. Кроме того, Порошенкообвинил девушку в ангажированности.Украинский лидер посоветовал ей не употреблять алкогольныенапитки, когда она приходит на разговор к президенту. "Я не пью и вам несоветую", – заявил он.Порошенко явно лукавит, в "веселом" состоянии егозамечали уже неоднократно. Украинский лидер не стесняется выступать подшофепублично. Так, на молодежном форуме в Переяславе-Хмельницком решилрассказать анекдот.Украинский лидер постоянно улыбался, активно жестикулировал,а под конец рассказала пустился в пляс, чем изрядно повеселил аудиторию.Принял на грудь Порошенко и перед открытием аэроэкспресса ваэропорт Киева в конце прошлого года. Заплетающимся языком украинский лидеррассказывал о преимуществах нового вида транспорта. Стоявшие позади негочиновники не могли сдержать улыбок.Через месяц пройдут выборы президента Украины – 2019 пройдут31 марта. в предвыборной гонке проигрывает актеру ВладимируЗеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.