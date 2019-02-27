В Верховный суд поступила жалоба на приговор от ангарского маньяка Михаила Попкова. Об этом сообщает ГТРК Иркутск. Решением суда Попков был лишен звания младшего лейтенанта милиции. Из-за этого Попков больше не получает пенсию. Кроме того, онотрицает вину в первых совершенных им убийствах.

В Верховный суд поступила жалоба на приговор от ангарского маньяка Михаила Попкова. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".Решением суда Попков был лишен звания младшего лейтенанта милиции. Из-за этого Попков больше не получает пенсию (ему полагалось 24 тысячи рублей). Кроме того, преступник отрицает вину в первых совершенных им убийствах. Якобы срок давности по этим злодеяниям уже истек.Как известно, насильник орудовал в Иркутской области 20 лет. Его жертвами становились женщины от 16 до 40 лет. По данным Следственного комитета, также доказано, что маньяк виновен в убийстве сотрудника МВД. Экспертиза признала его вменяемым. В декабре 2018 года Попков повторно приговорен к пожизненному сроку.