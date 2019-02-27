Участник
реалити-шоу Габриэль Альварес жестоко поколотил свою родительницу. Инцидент с воспитанником
Дома-2 произошел вечером 26 февраля.
Участник
реалити-шоу Габриэль Альварес жестоко поколотил свою родительницу. Инцидент с "воспитанником"
"Дома-2" произошел вечером 26 февраля.
Мускулистый красавчик с телестройки поругался с
64-летней матерью из-за того, что та устала его содержать. Пожилая женщина
стала ругать непутевого сына, в результате конфликт разросся.
В порыве гнева Габриэль поднял руку на мать. В самый
неудачный момент звезде "Дома-2" подвернулась гитара. Ею он сильно избил
родительницу, передает Telegram-канал Mash.
Женщине пришлось вызывать скорую помощь. От
госпитализации мать Альвареса отказалась, хотя врачи и установили, что сын
сломал ей руку.
Как оказалось, 32-летний выходец "Дома-2" годами не
работал и жил за счет родителей. Мать ругала его, но положительного эффекта,
судя по всему, не было. Очередной семейный скандал закончился дракой.
Известно, что участник
служил в ракетных войсках. Парень с детства жил в Эквадоре, ведь его папа
латиноамериканец, а мать русская. Знает несколько языков.
Отметим, что разборки
с рукоприкладством случаются на реалити-шоу регулярно. Причем таким образом
выясняют отношения как возлюбленные, так и соперники. Иногда драки в приводят к травмам. Более того, зачастую
участники "Дома-2" попадают в опасные ситуации и за рамками
телепроекта.