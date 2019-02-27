Участник реалити-шоу Габриэль Альварес жестоко поколотил свою родительницу. Инцидент с воспитанником Дома-2 произошел вечером 26 февраля.

Участникреалити-шоу Габриэль Альварес жестоко поколотил свою родительницу. Инцидент с "воспитанником""Дома-2" произошел вечером 26 февраля.Мускулистый красавчик с телестройки поругался с64-летней матерью из-за того, что та устала его содержать. Пожилая женщинастала ругать непутевого сына, в результате конфликт разросся.В порыве гнева Габриэль поднял руку на мать. В самыйнеудачный момент звезде "Дома-2" подвернулась гитара. Ею он сильно избилродительницу, передает Telegram-канал Mash.Женщине пришлось вызывать скорую помощь. Отгоспитализации мать Альвареса отказалась, хотя врачи и установили, что сынсломал ей руку.Как оказалось, 32-летний выходец "Дома-2" годами неработал и жил за счет родителей. Мать ругала его, но положительного эффекта,судя по всему, не было. Очередной семейный скандал закончился дракой.Известно, что участникслужил в ракетных войсках. Парень с детства жил в Эквадоре, ведь его папалатиноамериканец, а мать русская. Знает несколько языков.Отметим, что разборкис рукоприкладством случаются на реалити-шоу регулярно. Причем таким образомвыясняют отношения как возлюбленные, так и соперники. Иногда драки в приводят к травмам. Более того, зачастуюучастники "Дома-2" попадают в опасные ситуации и за рамкамителепроекта.