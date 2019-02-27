Муж певицы Наташи Королевой поделился очередным эротичным
фото на своей странице в Instagram. Сергей Глушко,
выступающий под псевдонимом Тарзан, готовится к Международному женскому
дню.
Муж певицы Наташи Королевой поделился очередным эротичным
фото на своей странице в Instagram. Сергей Глушко,
выступающий под псевдонимом Тарзан, готовится к Международному женскому
дню.
48-летний
шоумэн поделился фотографией, на которой позирует с розами
в компании стриптизеров. При этом Тарзан с тремя мужчинами полуобнажены – до
пояса их прикрывают белые накидки.
"Внимание! Тарзан шоу, МЧС
и Гидрометцентр предупреждают – 8 Марта будет жарко!" – приводит подпись к публикации мужа
Королевой . Поклонницы тут же восхищенно отреагировали на
снимок. Они отметили, что Сергей Глушко на протяжении многих лет находится в
прекрасной физической форме.
"Первый раз увидела вас 15 лет назад, как будто совсем не
изменились", "Ох, хочу на это шоу!!! Будет не жарко, будет горячо!", "Красивые
тела тоже искусство", "Подарок женщинам", "Молодцы!!! Учите
мужчин за собой следить и не отпускать пивные животы, как у беременных женщин",
– прокомментировали фото пользовательницы соцсети.
Отметим, частенько выкладывает в свой микроблог
эротичные фото и ролики. Так, ранее Сергей Глушко опубликовал в Instagram короткую видеозапись. В кадре он
произносит небольшую речь, в которой предупреждает, что сейчас будет обнажаться.
После, на радость поклонницам, он распахивает халат. Под ним у были
только плавки.