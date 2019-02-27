Муж певицы Наташи Королевой поделился очередным эротичным фото на своей странице в Instagram. Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, готовится к Международному женскому дню.

Муж певицы Наташи Королевой поделился очередным эротичнымфото на своей странице в Instagram. Сергей Глушко,выступающий под псевдонимом Тарзан, готовится к Международному женскомудню.48-летнийшоумэн поделился фотографией, на которой позирует с розамив компании стриптизеров. При этом Тарзан с тремя мужчинами полуобнажены – допояса их прикрывают белые накидки."Внимание! Тарзан шоу, МЧСи Гидрометцентр предупреждают – 8 Марта будет жарко!" – приводит подпись к публикации мужаКоролевой . Поклонницы тут же восхищенно отреагировали наснимок. Они отметили, что Сергей Глушко на протяжении многих лет находится впрекрасной физической форме."Первый раз увидела вас 15 лет назад, как будто совсем неизменились", "Ох, хочу на это шоу!!! Будет не жарко, будет горячо!", "Красивыетела тоже искусство", "Подарок женщинам", "Молодцы!!! Учитемужчин за собой следить и не отпускать пивные животы, как у беременных женщин",– прокомментировали фото пользовательницы соцсети.Отметим, частенько выкладывает в свой микроблогэротичные фото и ролики. Так, ранее Сергей Глушко опубликовал в Instagram короткую видеозапись. В кадре онпроизносит небольшую речь, в которой предупреждает, что сейчас будет обнажаться.После, на радость поклонницам, он распахивает халат. Под ним у былитолько плавки.