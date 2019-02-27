Центральная Африка стала настоящим плацдармом для преступлений миротворцев. Прикрываясь благой миссией ООН, они насилуют и убивают людей, торгуют оружием и остаются почти безнаказанными.

ЦентральнаяАфрика стала настоящим плацдармом для преступлений миротворцев. Прикрываясьблагой миссией ООН, они насилуют и убивают людей, торгуют оружием и остаютсяпочти безнаказанными.В регионе с 2012 года идет затяжная война из-за того, что староеправительство не выполнило положений мирного соглашения. Из повстанческихотрядов создалась группировка "Селека", поддерживаемая французами. Боевики закороткий промежуток времени захватили столицу.При этом ООН решила вмешаться в ситуацию, и отправила в жаркий регион миротворческуюмиссию MINUSCA, собранную из военнослужащих стран,входящих в Африканский союз. Но вместо того, чтобы защищать местных жителей,они организовали в ЦАР преступную деятельность, пишет .По понятным причинам африканское население крайне негативно воспринимаетприсутствие чужаков. Видимо, почуяв свое привилегированное положение, "синие каски" начали открытоторговать оружием и совершать другие, более ужасающие преступления.Подобныхслучаев в Центральноафриканской Республике становится все больше, и местнаямолодежь разумно возмущается происходящим.В связи с многочисленными нарушениями, в прошлом году из миссии ООН в ЦАРобратно домой возвратились не менее 450 "синих касок". Однако это только малаячасть вопиющих случаев преступности, которые удалось раскрыть. Большинство изних так и остается незамеченными, ведь продажа оружия в ЦАР – один из самыхприбыльных бизнесов. Бойцы MINUSCA могут опустошатьоружейные склады в огромных количествах, пользуясь своим миротворческимпревосходством. Застать их с поличным становится трудно из-за того, что миротворцыпользуются тем же оружием, что и местные, закупая его у китайцев.Для "синих касок" ЦАР – это свободная территория для преступного разгулаеще по одной причине. Согласно конвенции ООН, их могут судить только на родине,поэтому мини-расследования проводятся на месте. В результате миротворцыполучают максимум условные сроки.Однако торговля оружием – один из наименьших грехов бойцов MINUSCA. В ЦАР они почувствовали себя настоящимихозяевами, которым можно все. Поэтому в регионе не редки случаи, когда "синиекаски" насилуют местных жителей, причем их не смущает ни пол, ни возраст жертв.Только подвергшихся огласке случаев изнасилований за прошедший год былоболее сотни, но ситуация на самом деле гораздо страшнее. Несмотря на то, что отMINUSCA потребовали прекратить сексуальную эксплуатацию местных жителей,проблемы это не исправило. Видимо, представители ООН были не особозаинтересованы в решении этой проблемы.Вседозволенность развязала руки "синим каскам" настолько, что те принялись за убийства.Только в прошлом году официально было зафиксировано несколько подобных случаев,причем на сторону миротворцев встал пресс-секретарь MINUSCA ВладимирМонтейро. По его словам, военным пришлось обороняться в ответ на огоньпротивника. Вот только в роли "нападающих" оказались простые местные жители.По мнению некоторых экспертов, таким образом, ООН пытается нагнетать обстановкув ЦАР, а не помогать справляться с гражданской войной. И, несмотря на заявленияпредставителей ООН о "невмешательстве и добрососедстве", факты говорят обобратном.Вызывает опасение и то, что большую часть контингента миротворцев составляют африканцыиз соседних государств, а они воспользовались свободой и устраивают беспределна вверенной им территории. Далеко не каждый желает пополнить ряды "синих касок", несмотря на заявления ГенсекаООН, пожелавшего отправить в ЦАР подкрепление. Из обещанных 900 человек наместо приехали лишь 400. Очевидно, это связано с массовой высылкоймиротворцев-преступников.Произвол бойцов MINUSCA доходитдо предельной наглости – сотрудничества с местными бандитами. Из этого можносделать вывод, что миротворцы не приносят пользы африканцам, а только вносят вих жизнь хаос, разрушение и смерть.