При разборе завалов на месте пожара в частном доме в Мариинске спасатели обнаружили тело еще одного ребенка, число погибших возросло до восьми человек, сообщили в кемеровском управлении СКР. Следователи сняли на видео последствия трагедии.

При разборе завалов на месте пожара в частном доме в Мариинске спасатели обнаружили тело еще одного ребенка, число погибших возросло до восьми человек, сообщили в кемеровском управлении СКР. Следователи сняли на видео последствия трагедии.Деревянный одноэтажный дом загорелся рано около пяти часов утра в среду, 27 февраля. К тому моменту, когда пожарным удалось совладать с огнем, у постройки обрушилась крыша. Под завалами первоначально нашли шесть тел, в том числе четырехлетнего ребенка, но спустя час обнаружили еще двух погибших.Жертвами трагедии стали пятеро взрослых и трое детей. Следователи обращают внимание на то, что в избе было печное отопление — во дворе они обнаружили бензопилу и свежие дрова.Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".