Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сделал сенсационное заявление. Артист готов представить Незалежную на Евровидении-2019.

Украинский артист АндрейДанилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сделал сенсационное заявление. Артистготов представить Незалежную на "Евровидении-2019".По словам исполнителя, многие украинскиеартисты не хотят выступать на песенном конкурсе из-за "скандальнойреакции" вокруг него. При этом Верка Сердючка заверила, что в крайнем случае в этот раз представит свою странув Израиле."Если все откажутся, может, я достану своистарые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!" – цитирует Сердючкутелеканал . Артист в замешательстве от негатива вокруг "Евровидения".допустила, что в этом году Украина вообще может отказатьсяот участия в международном музыкальном конкурсе. Изначально в финалеукраинского национального отбора победила певица Maruv. Однако певицаотказалась подписывать кабальный контракт с Национальнойобщественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), заявив, что испытывает давление.Как писали "Дни.ру", права на песню "SirenSong", с которой Maruv была намерена представить Украину наЕвровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia. Позднее от участия вконкурсе отказались также группы Freedom-Jazz Girls Band и KAZKA.Напомним, ужепредставляла Украину на Евровидении в 2007 году. Андрей Данилко выступал наконкурсе в Хельсинки с песней "Dancing Lasha Tumbai" и занял второеместо.