Украинский артист Андрей
Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сделал сенсационное заявление. Артист
готов представить Незалежную на Евровидении-2019.
Украинский артист Андрей
Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сделал сенсационное заявление. Артист
готов представить Незалежную на "Евровидении-2019".
По словам исполнителя, многие украинские
артисты не хотят выступать на песенном конкурсе из-за "скандальной
реакции" вокруг него. При этом Верка Сердючка заверила, что в крайнем случае в этот раз представит свою страну
в Израиле.
"Если все откажутся, может, я достану свои
старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!" – цитирует Сердючку
телеканал . Артист в замешательстве от негатива вокруг "Евровидения".
допустила, что в этом году Украина вообще может отказаться
от участия в международном музыкальном конкурсе. Изначально в финале
украинского национального отбора победила певица Maruv. Однако певица
отказалась подписывать кабальный контракт с Национальной
общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), заявив, что испытывает давление.
Как писали "Дни.ру", права на песню "Siren
Song", с которой Maruv была намерена представить Украину на
Евровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia. Позднее от участия в
конкурсе отказались также группы Freedom-Jazz Girls Band и KAZKA.
Напомним, уже
представляла Украину на Евровидении в 2007 году. Андрей Данилко выступал на
конкурсе в Хельсинки с песней "Dancing Lasha Tumbai" и занял второе
место.