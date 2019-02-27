Говорят, худой мир в семье Иосифа Пригожина рухнул. Речь идет о детях от первого брака Данае и Дмитрии. Наследник пожаловался на то, что специально приехал в Москву. чтобы увидеться с отцом, а тот с ним встречаться отказался. Иосиф Пригожин изложил свою версию событий.

Говорят, худой мир в семье Иосифа Пригожина рухнул. Речь идет о детях от первого брака Данае и Дмитрии. Наследник пожаловался на то, что специально приехал в Москву. чтобы увидеться с отцом, а тот с ним встречаться отказался. Иосиф Пригожин изложил свою версию событий."Мне не очень нравится, как он относится к брату", – высказалась о ситуации, сложившейся между двумя любимыми мужчинами Даная Пригожина. В последнее время Дмитрий живет на Кавказе, и в Москве бывает крайне редко. Сын продюсера занимается бизнесом, и хотел встретиться с именитым родителем, чтобы попросить у него совет. Однако встреча так и не состоялась.Когда журналисты связались с Иосифом Пригожиным, чтобы получить его комментарий относительно этой истории, то были встречены весьма эмоционально. "У меня просто нет слов. Что здесь можно комментировать? Он мне предложил встретиться втроем: я, он и его отчим. Я что, должен встречаться с его отчимом, что ли? Зачем?" – задал риторический вопрос продюсер.Пригожин объяснил, что предпочел бы встретиться не в формате деловой встречи, а тет-а-тет. Он озвучил свою версию событий. "Он приехал денег попросить, у него был какой-то бизнес-план. И я не отказывал ему во встрече. Я сказал, что хочу встретиться с сыном, а не с предпринимателем. Он со мной не контактирует в последнее время вообще. Три года меня не видел, а теперь пришел со мной бизнес-план обсуждать! У меня просто шок", – цитирует Иосифа Пригожина .Напомним, что несколько лет назад в эфире ток-шоу дети продюсера пожаловались, что тот якобы обделял их своим вниманием. Однако сам заявил, что помогал им достаточно. К примеру, Дмитрий получил высшее образование благодаря помощи отца.