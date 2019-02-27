Филиал московской академии хореографии появится в этом году в Калининграде. Об этом сообщила ректор высшего учебного заведения Марина Леонова. На прошедшей встрече главы региона Антона Алиханова обсуждались организационные вопросы.

Филиал московской академии хореографии появится в этом году в Калининграде. Об этом сообщила ректор высшего учебного заведения Марина Леонова. На прошедшей встрече главы региона Антона Алиханова обсуждались организационные вопросы. В том числе речь шла о выборе места, где филиал начнет работать.Культурно-образовательное квартал создадут на острове Октябрьский, сообщает ГТРК "Калининград". Кроме филиала академии, здесь будут музейный, театрально-образовательный комплекс, жилые помещения, а также филиал Большого театра. Как сказала Марина Леонова, юные таланты есть везде, просто нужно помочь им получить профессиональное образование.По плану строительство центра должно завершиться осенью 2020 года. Окончательное открытие кластера — 2023 год. Руководителем калининградского филиала станет солист Большого балета Артем Шпилевский. Прием на восемь бюджетных мест откроется уже весной. Ежегодно набираться будет 18 человек.