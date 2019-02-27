Из-за инцидента между ВВС Индии и Пакистана прерван рейс Аэрофлота SU6275 из Москвы в Бангкок. Самолет Boeing 777-312 из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном вынуждено сел в Ташкенте. Посадка прошла в штатном режиме. Решается вопрос с размещением пассажиров.

Из-за инцидента между ВВС Индии и Пакистана прерван рейс "Аэрофлота" SU6275 из Москвы в Бангкок. Самолет Boeing 777-312 из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном вынуждено сел в Ташкенте. Посадка прошла в штатном режиме. Решается вопрос с размещением пассажиров.Пакистан 27 февраля заявил, что сбил два индийских военных самолета Mirage-2000 и МиГ-21 над Кашмиром. Два индийских пилота взяты в плен, один из них нуждается в медицинской помощи. Индийские ПВО сбили один пакистанский истребитель F16, который залетел в индийское воздушное пространство, сообщает телеканал "Россия 24".В Пакистане приостановлены все рейсы из аэропортов Исламабада, Лахора и других крупных городов – как внутренние, так и международные. Индия закрыла свое воздушное пространство в районе города Амритсар. Самолеты вынуждены садиться на запасные аэропорту или возвращаться.Развернулся и возвращается в Россию из-за закрытия воздушного пространства Пакистана самолет авиакомпании AzurAir. Он летел из Санкт-Петербурга в тайскую провинцию Краби. На самолете рейса ZF-7833 на отдых летели 334 пассажира, в том числе 30 детей.Рейс ZF-7833 вылетел из Пулково в 6 часов 13 минут по Москве. Авиакомпания заверила, что доставит пассажиров к местам отдыха после разрешения ситуации. Экипаж самолета рейса ZF-7747 Москва – вьетнамский остров Фукуок принял решение вернуться на территорию России. Посадка рейсов авиакомпании AirAzur ZF-7747 и ZF-7833 будет проведена в Екатеринбурге в штатном режиме.Также в Ташкенте приземлился авиалайнер компании "Россия", направлявшийся из Москвы на Пхукет. Авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот" разрабатывают возможные альтернативные маршруты.Также в аэропорту Ташкента незапланированно приземлился авиалайнер компании Air India, летевший из Нью-Йорка в Дели. Казахстанская национальная авиакомпания Air Astana рассматривает возможность отмены ближайших авиарейсов на маршруте Алматы – Дели – Алматы. В Ташкент вернулся самолет местной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", вылетевший в индийский Амритсар. Вылет рейса из Ташкента в Дели пока под вопросом.Как сообщил источник ТАСС в авиационных кругах, российские авиакомпании перенаправляют рейсы в обход Кашмира. Они запрашивают разрешение на пролет в воздушных пространствах Туркмении и Ирана.