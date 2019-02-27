Сегодня в реестре обманутых дольщиков числится 263 человека

Сегодня в реестре обманутых дольщиков числится 263 человекаВ Костромской области при непосредственном участии администрации региона и профильных органов власти реализуются механизмы, позволяющие эффективно решать проблемы участников долевого строительства. К 2021 году о понятии «обманутые дольщики» в регионе можно будет забыть, доложил главе региона Сергею Ситникову заместитель губернатора Андрей Дмитриев.На сегодняшний момент администрацией и департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области разработаны меры по завершению работ по каждому проблемному объекту в ускоренные сроки.По информации профильного департамента сегодня в реестре обманутых дольщиков числится 263 человека. Их дома находятся в различной степени готовности. На ряде объектов уже оформляется необходимая документация для сдачи дома в эксплуатацию, на других домах ведется устройство внутренних инженерных сетей и внутренние отделочные работы, где-то осуществляется остекление и благоустройство территории.Администрацией Костромской области используются различные механизмы для завершения строительства проблемных объектов.В частности, благодаря разработанному по инициативе губернатора Сергея Ситникова механизму, который позволяет в качестве компенсации предоставлять инвестору земельный участок без торгов, найдены новые подрядчики сразу для нескольких объектов. Это многоквартирные дома в Костроме - на Некрасовском шоссе, Речном проезде, Рабочем проспекте и ул. Флотской, а также в микрорайоне Восточный в п. Красное-на-Волге.Несколько проблемных домов достраиваются благодаря передаче новым подрядчикам прав на неоплаченные квартиры, которые они впоследствии смогут реализовать. Кроме того, на особом контроле находятся дома, по которым имеются риски по срокам сдачи их в эксплуатацию.Как доложил главе региона заместитель губернатора Андрей Дмитриев, благодаря принимаемым мерам через 2,5 года проблемы обманутых дольщиков в Костромской области буду полностью решены.Губернатор Сергей Ситников подчеркнул, что необходимо отработать все возможные варианты и подходы, которые позволят ускорить данный процесс, поскольку речь идет о судьбах людей и соблюдении их прав.«Здесь речь не о математике. За этим стоят судьбы конкретных людей. Сейчас самое главное – не допускать подобных ситуаций. Все механизмы и условия для этого государством созданы, поэтому обманутых дольщиков быть не должно. Как можно быстрее отрабатывайте, смотрите, как можно ускорить эти процессы», - отметил глава региона.Всего за последние 10 месяцев по информации департамента строительства, ЖКХ и ТЭК 74 жителя Костромской области, чьи права были нарушены при строительстве многоквартирных домов в рамках долевого участия, получили ключи от новых квартир.