Многие люди мечтают попасть на телевидение, однако не все знают, как это можно сделать. Чтобы принять участие в съемках со звездами и даже немного подзаработать, достаточно оформить заявку на специальном сайте по поиску массовки.

Многие люди мечтают попасть на телевидение, однако не все знают, как это можно сделать. Чтобы принять участие в съемках со звездами и даже немного подзаработать, достаточно оформить заявку на специальном сайте по поиску массовки.В среду, 27 февраля, в телецентре "Останкино" с 13 до 20 часов пройдут съемки программы "Сегодня вечером". Новый выпуск будет посвящен жизни и творчеству Примадонны, которой исполняется в апреле 70 лет. Ведущими передачи будут Максим Галкин и Юлия Меньшова. Принять участие в программе могут зрители от 18 до 55 лет. Все желающие должны выглядеть опрятно: надеть светлую одежду, сделать хорошую прическу и подобрать аккуратные аксессуары. Гонорар составляет 500 рублей.Посмотреть на выступления молодых талантов вы сможете, посетив шоу "Голос.Дети", съемки которого пройдут 1 марта с 9.45 до 23.30 на студии "Мосфильм". Здесь вы увидите ведущего Дмитрия Нагиева и нового члена жюри – певицу Светлану Лободу. В зрительный зал приглашают людей от 16 до 55 лет, а также детей от 12 лет с родителями. Одежда должна быть яркая, нарядная, но есть и запреты. Например, нельзя приходить на площадку в одежду в клетку, в полоску, в горошек, и футболки с логотипами. Появляться в спортивном костюме также запрещено. Участники съемок получают в среднем около 700 рублей.Если же вы интересуетесь более серьезными передачами, то приходите на запись программы "Зал суда", которая пройдет 4, 5, 6, 7 марта с 9.30 до 18.30. Создатели приглашают всех желающих от 18 до 50 лет. Зрителям запрещено появляться в черной одежде или спортивном костюме. Принимать участие в съемках можно ежедневно, но для этого нужно регулярно менять прическу, макияж и наряды. Кроме того, не следует забывать о питании: прихватите с собой воду и бутерброды. Телевизионщики не всегда готовы заботится о членах массовки. Гонорар здесь точно такой же, как и на шоу "Голос. Дети".Поклонникам fashion-индустрии советуем посетить передачу "Модный приговор". пройдут 28 февраля и 1 марта с 9.30 до 23.00 в телецентре "Останкино". Авторы программы обещают, что вы узнаете много нового о последних тенденциях в мире моды и стиля. На передачу требуются зрители от 18 до 50 лет. Гонорар здесь чуть больше – 750 рублей, передает .Если вы давно мечтаете получить консультацию у главных теледокторов страны, то смело подавайте заявку на участие на сайте по поиску массовки. Вы сможете лично встретиться с Еленой Малышевой ("Жить здорово!") или врачами Сергеем Агапкиным и Александром Мясниковым ("О самом главном") и даже получить медицинскую помощь. За съемки вам могут дать весьма приличную сумму: от 2500 до 5000 рублей.