Традиционно приход весны в нашей стране отмечается праздничными гуляньями
на последней неделе перед Великим постом. Если вдруг вы случайно забыли, какого числа Масленица в этом году, то
не огорчайтесь: Дни.ру подготовили для вас полезный материал, который поможет
ответить на этот вопрос и научит вас правильно определять точную дату
празднества.
Традиционно приход весны в нашей стране отмечается праздничными гуляньями
на последней неделе перед Великим постом. Если вдруг вы случайно забыли, какого числа Масленица в этом году, то
не огорчайтесь: "Дни.ру" подготовили для вас полезный материал, который поможет
ответить на этот вопрос и научит вас правильно определять точную дату
празднества.
Происхождение Праздника Масленица
История праздника восходит к
дохристианским временам, когда древние люди поклонялись языческим божествам. Наши
предки верили, что они могут воздействовать на природу и вызвать хороший
урожай. Язычники готовили блины, по форме напоминающие солнце, катались на
лошадях вокруг деревни и жгли чучела зимы. Тогда древние люди не задумывались
над вопросом, какого числа Масленица:
гулянья были всегда приурочены ко Дню весеннего равноденствия (примерно 20
марта) и длились четырнадцать дней.
С приходом христианства этот праздник
на долгое время оказался под запретом, хотя люди и дальше отмечали приход весны
с большим размахом. В XVIII веке Церковь решила изменить традиции празднования Масленицы в России и придала многим обрядам
новый смысл. Священнослужители сократили ее до семи дней, нарекли Сырной
седмицей и перенесли на последнюю неделю перед Великим постом.
Несмотря на такие изменения,
жители нашей страны и по сей день продолжают справлять этот народный праздник.
Каждый год россияне принимают активное участие в гуляньях: готовят блины, водят
хороводы, катаются на лошадях и сжигают чучело. Тем не менее не все знают о
происхождении и ритуальном значении многих традиций. Остается загадкой для них
и время, .
Ведь, как известно, дата не является закрепленной и меняется каждый год.
Как рассчитать дату Масленицы в 2019 году
Чтобы узнать, когда будет масленичная
неделя в 2019 году, необходимо
отсчитать 56 дней от Пасхи. Например, в прошлом году Воскресение Христово
отмечалось 8 апреля. Если отсчитать от этой даты восемь недель назад, то
получается, что праздник встречи весны должен был выпасть на неделю с 12 по 18
апреля. Так, в этом году? Пасха отмечается 28 апреля, а,
значит, праздничной является неделя с 4 по 10 апреля.
Рассчитать точную дату
Воскресения Христова гораздо сложнее. Она зависит от лунно-солнечного
календаря. Систему расчета праздника утвердили на Первом Никейском соборе –
первом Вселенском соборе в истории христианства, который состоялся в 325 году.
Участники встречи выдвинули следующее постановление: "православная Пасха
отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое наступает
после или в день весеннего равноденствия".
Это правило является
действительным только в том случае, если это воскресенье выпадает на день после
иудейской Пасхи. Если же воскресенье приходится на день перед чужим праздником, то
православные должны отмечать Воскресение Христово в первый воскресный день после
еврейской Пасхи.
Самостоятельно узнать точную дату
празднества достаточно сложно, поэтому советуем вам обратиться к православному
церковному календарю. Тогда вам удастся быстрее и легче рассчитать, будет в
следующем году.