Традиционно приход весны в нашей стране отмечается праздничными гуляньями на последней неделе перед Великим постом. Если вдруг вы случайно забыли, какого числа Масленица в этом году, то не огорчайтесь: Дни.ру подготовили для вас полезный материал, который поможет ответить на этот вопрос и научит вас правильно определять точную дату празднества.

Традиционно приход весны в нашей стране отмечается праздничными гуляньямина последней неделе перед Великим постом. Если вдруг вы случайно забыли, какого числа Масленица в этом году, тоне огорчайтесь: "Дни.ру" подготовили для вас полезный материал, который поможетответить на этот вопрос и научит вас правильно определять точную датупразднества.Происхождение Праздника МасленицаИстория праздника восходит кдохристианским временам, когда древние люди поклонялись языческим божествам. Нашипредки верили, что они могут воздействовать на природу и вызвать хорошийурожай. Язычники готовили блины, по форме напоминающие солнце, катались налошадях вокруг деревни и жгли чучела зимы. Тогда древние люди не задумывалисьнад вопросом, какого числа Масленица:гулянья были всегда приурочены ко Дню весеннего равноденствия (примерно 20марта) и длились четырнадцать дней.С приходом христианства этот праздникна долгое время оказался под запретом, хотя люди и дальше отмечали приход весныс большим размахом. В XVIII веке Церковь решила изменить традиции празднования Масленицы в России и придала многим обрядамновый смысл. Священнослужители сократили ее до семи дней, нарекли Сырнойседмицей и перенесли на последнюю неделю перед Великим постом.Несмотря на такие изменения,жители нашей страны и по сей день продолжают справлять этот народный праздник.Каждый год россияне принимают активное участие в гуляньях: готовят блины, водятхороводы, катаются на лошадях и сжигают чучело. Тем не менее не все знают опроисхождении и ритуальном значении многих традиций. Остается загадкой для нихи время, .Ведь, как известно, дата не является закрепленной и меняется каждый год.Как рассчитать дату Масленицы в 2019 годуЧтобы узнать, когда будет масленичнаянеделя в 2019 году, необходимоотсчитать 56 дней от Пасхи. Например, в прошлом году Воскресение Христовоотмечалось 8 апреля. Если отсчитать от этой даты восемь недель назад, тополучается, что праздник встречи весны должен был выпасть на неделю с 12 по 18апреля. Так, в этом году? Пасха отмечается 28 апреля, а,значит, праздничной является неделя с 4 по 10 апреля.Рассчитать точную датуВоскресения Христова гораздо сложнее. Она зависит от лунно-солнечногокалендаря. Систему расчета праздника утвердили на Первом Никейском соборе –первом Вселенском соборе в истории христианства, который состоялся в 325 году.Участники встречи выдвинули следующее постановление: "православная Пасхаотмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое наступаетпосле или в день весеннего равноденствия".Это правило являетсядействительным только в том случае, если это воскресенье выпадает на день послеиудейской Пасхи. Если же воскресенье приходится на день перед чужим праздником, топравославные должны отмечать Воскресение Христово в первый воскресный день послееврейской Пасхи.Самостоятельно узнать точную датупразднества достаточно сложно, поэтому советуем вам обратиться к православномуцерковному календарю. Тогда вам удастся быстрее и легче рассчитать, будет вследующем году.