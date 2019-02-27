Родственники скрывают новый скандал от вдовы легендарного актера Спартака Мишулина – Валентины Константиновны. Дочь звезды советского кино Карина старается беречь и без того ослабленное здоровье матери.

Родственники скрывают новый скандал от вдовы легендарногоактера Спартака Мишулина – Валентины Константиновны. Дочь звезды советского кино Каринастарается беречь и без того ослабленное здоровье матери.Сегодня, 27 февраля, Карина Мишулина собралась с мыслями иобратилась к поклонникам. Артистке пришлось прокомментировать действиясамозванца Эдуарда Сорокина и его близких, которые не только говорят о родстве со Спартаком Васильевичем, так еще и заявляют о своем праве наимущество знаменитости."На днях, они на нас подали в суд! На этот раз, чтобыотхватить часть имущества под видом "полагающегося наследства"! Приэтом, в июне, в суде города Твери, куда они же на нас подали в суд (черезСорокина), они суд проиграли (здесь и далее орфография и пунктуация авторасохранена. – Прим. ред.)", – сообщила Мишулина в Instagram.Карина добавила, что на последнем слушании адвокат вдовы артиста доказал, что бабушкаЭдуарда Сорокина, который выдает себя за внука Мишулина, никогда не пересекаласьсо звездой советского кино. По словам артистки, в ее распоряжении есть документы, подтверждающие ее правоту.Актриса уверена, что за самозванцем стоят телевизионщики, все это гнусная многоходовка. Редакторыскандального ток-шоу раздули очередной скандал и на его основе уже сделали программу.Первый канал знает, что Сорокин мошенник, однако прикрывает Эдуарда иинициирует от его лица судебные разбирательства, чтобы было чем эфир заполнить."Вчера они отсняли очередной выпуск "Пусть говорят" (он ещене вышел). Что там было, я не знаю, нас туда активно звали, но мы не пошли!Возможно, нас опять зальют грязью, но даже если одумаются и не зальют, точто-то мне подсказывает, что это сознательно ими созданный новый инфоповод!" – заявилаМишулина.Также артистка рассказала, что маме о новом скандале и скоромсуде пока не говорит. Карина опасается за здоровье родительницы. Однако вскореВалентине Константиновне придется обо всем узнать – вдова Спартака Васильевичазначится в иске ответчиком."Пожилому человеку сложно понять, что это Их новый Пиар, онабудет бояться. Все мы знаем, как работают черные риелторы... и как запростоотжимают имущество по наработанным схемам!" – рассудила дочь знаменитости.Напомним, некий Сорокин Эдуард из Твери уверяет, что имеетправо на часть наследства знаменитого актера. Он считает, что Спартак Мишулинего родной дед. На этом основании он требует от вдовы актера Валентины Константиновныи его дочери Карины 1/3 от их шикарной квартиры на Садово-Триумфальной улицеМосквы.