Лера Кудрявцева много работает, занимается воспитанием маленькой дочки, не забывает о молодом муже и тщательно следит за здоровьем. Однако популярной ведущей хватает энергии на кое-что еще. Эффектная блондинка показала, чем занимается в ночные часы.

Лера Кудрявцева много работает, занимается воспитанием маленькой дочки, не забывает о молодом муже и тщательно следит за здоровьем. Однако популярной ведущей хватает энергии на кое-что еще. Эффектная блондинка показала, чем занимается в ночные часы.Лера Кудрявцева одна из самых популярных ведущих на отечественном телевидении. Ее программы – "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион" – пользуются неизменной популярностью у зрителей. Общественность с неистощимым любопытством смотрит шоу, в которых знаменитости трясут своим "грязным бельем" на всю страну.В отличие от них, Лера Кудрявцева предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. Аккаунты телеблондинки в социальных сетях Facebook и Instagram, в основном, носят общественный характер: Лера выкладывает фотографии и видео, сделанные на работе или в той или иной мере связанные с ней. Впрочем, иногда Кудрявцева делает исключение.К примеру, недавно гламурная ведущая публиковала ролик, главной героиней которого стала ее маленькая дочь Мария. Однако лица девочки Лера Кудрявцева предпочитает не демонстрировать. А еще ведущая обнародовала кадр, где сняла крупным планом жутковатого вида банку. которую специалист присосал к ее спине.Дело в том, что Лера уже на протяжении долгого времени мучается от болей и чего только не перепробовала в борьбе за здоровье. Сейчас, к примеру, она проходит курс банок. Во врачебном кабинете она оказывается регулярно, несмотря на плотный рабочий график.Впрочем, есть же еще ночь. Оказывается, в это время суток Лера Кудрявцева любит печь. Так, она опубликовала фотографию тортика, сделанного своими руками. "Иногда по ночам хочется чего-нибудь испечь. Испекла сметанник или домашний "панчо", – сообщила поклонникам Лера Кудрявцева.