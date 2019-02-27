Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон узурпирует право на применение силы в отношении стран региона и открыто говорит, что после Венесуэлы на очереди Куба и Никарагуа. Тем самым будет подорвано международное право, - подчеркнул он.

Россия, Китай и Индия требуют решать кризис в Венесуэле на основе Устава ООН. Об этом министры иностранных дел трех стран заявили на пресс-конференции после переговоров в китайском Учжене. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".Главы внешнеполитических ведомств выступили против военной операции в отношении Каракаса. Также участники встречи считают, что Москве, Нью-Дели и Пекину следует и далее действовать вместе для обеспечения глобальной и региональной безопасности, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, трехсторонний формат полезен в качестве площадки для поиска решений многих кризисов. При этом он продолжает развиваться и идет в ногу со временем.Комментируя заявления США по Венесуэле, Кубе и Никарагуа, Лавров заявил, что Вашингтон подрывает международное право, узурпирует право на применение силы в отношении стран региона."Вашингтон, заявляя публично устами членов руководства о том, что дни президента Мадуро сочтены, прямо говорит, что следующими на очереди будут Куба и Никарагуа", — сказал Лавров.По его мнению, "доктрина Монро бледнеет перед той доктриной", которую сейчас формирует Вашингтон. По сути, американцы применяют силу там, где им заблагорассудится для того, чтобы свергать неугодные режимы. "Тем самым будет подорвано международное право", — подчеркнул министр.Кроме того, Лавров напомнил, что ни одна латиноамериканская страна не поддержала идеи силового решения политического конфликта​​​ в Венесуэле. Он призвал США прислушаться к этой позиции стран региона.