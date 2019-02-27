Принцесса Беатрис сходила на свидание с 34-летним миллионером Эдоардо Моцци. Внучку королевы Елизаветы II уже не впервые видят с новым бойфрендом.

Принцесса Беатрис сходила на свидание с34-летним миллионером Эдоардо Моцци. Внучку королевы Елизаветы II уже невпервые видят с новым бойфрендом.Напрогулке 30-летнюю монаршую особу заметили папарацци и поспешили запечатлетьпарочку на фото. Снимки быстро утекли в Сеть.Выяснилось, что Беатрис и ее спутник устроили вечернее свидание в роскошномлондонском ресторане Chiltern Firehouse. Отметим, что миллионер впервые вышел всвет с принцессой Йоркской в декабре. Кроме того, внучку Елизаветы II с возлюбленным видели на кенийском острове Ламу, гденаходится поместье семейства Моцци, сообщает пишет портал New Idea.ПринцессаБеатрис своего избранника нескрывает. При этом известно, что Эдоардо был женат и бросил супругу, когдазакрутил новый роман.Внучка же Елизаветы II в 2016 году она рассталась со своим парнем ДейвомКларком после десяти лет отношений. С тех пор официально оставаласьодна.БеатрисЕлизавета Мария Йоркская – старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына ныне правящей королевы Елизаветы II, и Сары, герцогини Йоркской. Интересно, что в 2007 году принцессаснялась в фильме Жан-Марка Валле "Молодая Виктория" – исторической мелодраме о королеве Виктории. И хотяБеатрис – прямой потомок Виктории, еероль в фильме оказалась совсемнезначительной, ей не пришлось сказать в кадре даже пары слов в образе одной изфрейлин.