Принцесса Беатрис сходила на свидание с
34-летним миллионером Эдоардо Моцци. Внучку королевы Елизаветы II уже не
впервые видят с новым бойфрендом.
Принцесса Беатрис сходила на свидание с
34-летним миллионером Эдоардо Моцци. Внучку королевы Елизаветы II уже не
впервые видят с новым бойфрендом.
На
прогулке 30-летнюю монаршую особу заметили папарацци и поспешили запечатлеть
парочку на фото. Снимки быстро утекли в Сеть.
Выяснилось, что Беатрис и ее спутник устроили вечернее свидание в роскошном
лондонском ресторане Chiltern Firehouse. Отметим, что миллионер впервые вышел в
свет с принцессой Йоркской в декабре. Кроме того, внучку Елизаветы II с возлюбленным видели на кенийском острове Ламу, где
находится поместье семейства Моцци, сообщает пишет портал New Idea.
Принцесса
Беатрис своего избранника не
скрывает. При этом известно, что Эдоардо был женат и бросил супругу, когда
закрутил новый роман.
Внучка же Елизаветы II в 2016 году она рассталась со своим парнем Дейвом
Кларком после десяти лет отношений. С тех пор официально оставалась
одна.
Беатрис
Елизавета Мария Йоркская – старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына ныне правящей королевы Елизаветы II, и Сары, герцогини Йоркской. Интересно, что в 2007 году принцесса
снялась в фильме Жан-Марка Валле "Молодая Виктория" – исторической мелодраме о королеве Виктории. И хотя
Беатрис – прямой потомок Виктории, еероль в фильме оказалась совсем
незначительной, ей не пришлось сказать в кадре даже пары слов в образе одной из
фрейлин.