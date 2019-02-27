В программе Прямой эфир на телеканале Россия-1 обсудили пьяную драку из-за покойника, которую устроил депутат гордумы города Арамиль Свердловской области Дмитрий Сурин. Подробности о дебоше народного избранника, жена которого владеет ритуальной фирмой, Андрей Малахов выведал у их конкурента Константина Власенко.

В программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" обсудили пьяную драку из-за покойника, которую устроил депутат гордумы города Арамиль Свердловской области Дмитрий Сурин. Подробности о дебоше народного избранника, жена которого владеет ритуальной фирмой, Андрей Малахов выведал у их конкурента Константина Власенко.Шоумен заявил Власенко, что в курсе того, что они делят рынок "кулаками".На это глава ритуальной фирмы парировал Андрею Малахову, что он "за порядочность".Гость программы рассказал, что конфликты с депутатом у негоначались год назад, когда Сурин открыл на имя супруги похоронную контору. КонстантинВласенко подробно описал Малахову, как их с Суриным фирмы делилипокойника."Люди нас вызвали. Пьяный депутат приехал туда, ударил зачем-тонашего агента. Сказал, что договор с больницей у него заключени должен перевозить он", – признался владелец ритуальной компании. Приэтом мужчина сообщил Андрею Малахову, что уже написал на народного избранниказаявление в полицию.Высказал за рамками ток-шоусвою точку зрения и сам "виновник" программы Дмитрий Сурин. Он сосказанным конкурентом в эфире не согласен. По его словам, никакой драки небыло. Депутат заявил, что приехал в больницу по просьбе егоматери, которая руководит агентством, а вовсе не жена."Зашел с товарищем в коридор, вижу, что стоит незнакомыйчеловек. Думал, это родственник умершего, спросил, кто он. Он сказал,что агент, которого вызвали родственники. Я ответил, что перевозка должнаосуществляться тем, у кого договор, то есть компанией моей мамы", -цитирует Сурина . "Потом мы прошли мимо этого агента,его не трогали", – заверил депутат.Сурин отметил, что дела на него заводить не стали. По егословам, на программу он не поехал, чтобы нигде не оправдываться.