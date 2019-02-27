В программе Прямой эфир на телеканале Россия-1 обсудили пьяную драку из-за покойника, которую устроил депутат гордумы города Арамиль Свердловской области Дмитрий Сурин. Подробности о дебоше народного избранника, жена которого владеет ритуальной фирмой, Андрей Малахов выведал у их конкурента Константина Власенко.
В программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" обсудили пьяную драку из-за покойника, которую устроил депутат гордумы города Арамиль Свердловской области Дмитрий Сурин. Подробности о дебоше народного избранника, жена которого владеет ритуальной фирмой, Андрей Малахов выведал у их конкурента Константина Власенко.
Шоумен заявил Власенко, что в курсе того, что они делят рынок "кулаками".
На это глава ритуальной фирмы парировал Андрею Малахову, что он "за порядочность".
Гость программы рассказал, что конфликты с депутатом у него
начались год назад, когда Сурин открыл на имя супруги похоронную контору. Константин
Власенко подробно описал Малахову, как их с Суриным фирмы делили
покойника.
"Люди нас вызвали. Пьяный депутат приехал туда, ударил зачем-то
нашего агента. Сказал, что договор с больницей у него заключен
и должен перевозить он", – признался владелец ритуальной компании. При
этом мужчина сообщил Андрею Малахову, что уже написал на народного избранника
заявление в полицию.
Высказал за рамками ток-шоу
свою точку зрения и сам "виновник" программы Дмитрий Сурин. Он со
сказанным конкурентом в эфире не согласен. По его словам, никакой драки не
было. Депутат заявил, что приехал в больницу по просьбе его
матери, которая руководит агентством, а вовсе не жена.
"Зашел с товарищем в коридор, вижу, что стоит незнакомый
человек. Думал, это родственник умершего, спросил, кто он. Он сказал,
что агент, которого вызвали родственники. Я ответил, что перевозка должна
осуществляться тем, у кого договор, то есть компанией моей мамы", -
цитирует Сурина . "Потом мы прошли мимо этого агента,
его не трогали", – заверил депутат.
Сурин отметил, что дела на него заводить не стали. По его
словам, на программу он не поехал, чтобы нигде не оправдываться.