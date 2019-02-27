Российский нападающий Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Коламбус Блю Джекетс (5:2) стал автором победной шайбы. Она стала для хоккеиста 20 в текущем сезоне.

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Коламбус Блю Джекетс" (5:2) стал автором победной шайбы. Она стала для хоккеиста 20 в текущем сезоне.Таким образом, Малкин достиг данного рубежа уже в 11 раз в своей заокеанской карьере. Он стал четвертым российским легионером НХЛ, кому удавалось достигать этой отметки. Теперь он сравнялся по этому показателю с Вячеславом Козловым, который пока удерживает третью строчку. Второе место занимает Сергей Федоров (13 сезонов), а лидером является Александр Овечкин. Он забивал 20 и больше шайб в 14 сезонах.Также отметим, что теперь в активе Малкина 994 очка в 841 матчах НХЛ, из которых 390 голов и 604 результативные передачи.