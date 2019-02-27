Общественный совет при комитете Госдумы по культуре расширил состав участников. Помимо прочих в него вошел лидер группы Ленинград Сергей Шнуров.

Общественный совет при комитете Госдумы по культурерасширил состав участников. Помимо прочих в него вошел лидер группы"Ленинград" Сергей Шнуров.Член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считаеттакое решение неправильным. Свою позицию относительно Сергея Шнурова онобъяснил в беседе с "Дни.ру"."Сначала Макаревич с фразой про"идиотов", теперь Шнуров с "русским матом". Оригинальныйполучается совет по культуре. Это обществу рисуют такую ролевую модельповедения в российской культуре?" – возмутился эксперт. При этом он добавил,что исполнители имеют полное право на свои политические взгляды."Но то, как они порой высказываются в своихпубликациях, должно же быть критерием для того, чтобы в совет по культуре ихпопросту не взяли? Или анекдот про прачечную уже дал свои корни?" – негодуетВадим Манукян. Он считает, что в совете по вопросам культуры не место.Эксперт сформировал бы его из других людей. "В нем быоказались Василий Лановой, Александр Ширвиндт, Ирина Купченко, Инна Чурикова,Александр Збруев, Василий Мищенко, Николай Бурляев, Игорь Наджиев и ВалентинаЛегкоступова", – заявил Манукян. Отметим, в совете при комитете Госдумы по культурепомимо оказались митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист ЭдгардЗапашный, передает "Интерфакс".