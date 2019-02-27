Божена Рынска решила бороться за рождение ребенка от Игоря Малашенко. По словам журналистки, у них с ныне покойным мужем были заморожены эмбрионы. А помочь супругу при жизни она пыталась с помощью медиков и гадалок.

Божена Рынска решила бороться за рождение ребенкаот Игоря Малашенко. По словам журналистки, у них с ныне покойным мужем были "замороженыэмбрионы". А помочь супругу при жизни она пыталась с помощью медиков и гадалок.Божена Рынска и Игорь Малашенко пытались завести детей припомощи суррогатной матери. Было предпринято несколько попыток, но все ониоказались неудачными. Более того, послепроцедур забора яйцеклеток под наркозом у журналистки начались проблемы со здоровьем.Тем не менее Рынска все еще надеется заиметь ребенка отМалашенко – по ее словам, сохранились эмбрионы. "Я не хочу большежить. Единственное, что меня может удержать, – у нас заморожены эмбрионы отнего, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка", – написала она всоцсети Facebook.Напомним, что муж Божены Рынской – один из основателей телеканала НТВ ИгорьМалашенко – был найден мертвым 25 февраля. Ему было 64 года. Предварительнаяверсия – самоубийство. Однако, по словам журналистки, супруг не собиралсяумирать. За наследство медиаменеджера с , судя по всему, будетбороться бывшая супруга Малашенко, которая родила ему троих детей.Божена призналась, что у нее были плохие предчувствия.Из-за этих опасений она обращалась за помощью не только к медикам, но и к гадалкам.Психотерапевт предупреждал журналистку, что у Малашенко есть желание "все отдать, свернуться калачиком и покончить с собой".полагает, что сказалось и отсутствие денег – ей приходилось жить на 2,5 тысячи долларов (163 тысячи рублей) в месяц. Остальное Божена получала за счет продажи вещей в Штатах, передает