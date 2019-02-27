Божена Рынска решила бороться за рождение ребенка
от Игоря Малашенко. По словам журналистки, у них с ныне покойным мужем были заморожены
эмбрионы. А помочь супругу при жизни она пыталась с помощью медиков и гадалок.
Божена Рынска решила бороться за рождение ребенка
от Игоря Малашенко. По словам журналистки, у них с ныне покойным мужем были "заморожены
эмбрионы". А помочь супругу при жизни она пыталась с помощью медиков и гадалок.
Божена Рынска и Игорь Малашенко пытались завести детей при
помощи суррогатной матери. Было предпринято несколько попыток, но все они
оказались неудачными. Более того, после
процедур забора яйцеклеток под наркозом у журналистки начались проблемы со здоровьем.
Тем не менее Рынска все еще надеется заиметь ребенка от
Малашенко – по ее словам, сохранились эмбрионы. "Я не хочу больше
жить. Единственное, что меня может удержать, – у нас заморожены эмбрионы от
него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка", – написала она в
соцсети Facebook.
Напомним, что муж Божены Рынской – один из основателей телеканала НТВ Игорь
Малашенко – был найден мертвым 25 февраля. Ему было 64 года. Предварительная
версия – самоубийство. Однако, по словам журналистки, супруг не собирался
умирать. За наследство медиаменеджера с , судя по всему, будет
бороться бывшая супруга Малашенко, которая родила ему троих детей.
Божена призналась, что у нее были плохие предчувствия.
Из-за этих опасений она обращалась за помощью не только к медикам, но и к гадалкам.
Психотерапевт предупреждал журналистку, что у Малашенко есть желание "все отдать, свернуться калачиком и покончить с собой".
полагает, что сказалось и отсутствие денег – ей приходилось жить на 2,5 тысячи долларов (163 тысячи рублей) в месяц. Остальное Божена получала за счет продажи вещей в Штатах, передает