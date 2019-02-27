Морское сообщение между Сочи и Новороссийском возобновят. Напомним, в 2013 году перевозки были отменены из-за нерентабельности.

Морское сообщение между Сочи и Новороссийском возобновят. Напомним, в 2013 году перевозки были отменены из-за нерентабельности.Первый рейс планируют запустить уже в этом году. Он будет осуществлен на новом скоростном теплоходе российского производства "Комета 120-М" вместимостью 120 человек. "Комета" является судном нового поколения на подводных крыльях. Его введут в эксплуатацию весной 2019 года, сообщает ГТРК "Вести Сочи".На возрождение сообщения и поддержание доступного уровня цен на билеты Минтранс выделит субсидии. По планам, доход от маршрута составит больше 116 миллионов рублей, 55 из них направят в региональные бюджеты. По предварительной информации, стоимость проезда составит 450 рублей.