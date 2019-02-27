Жителей региона просят быть бдительными
Жителей региона просят быть бдительными
Мошенники стали представляться сотрудниками Роспотребнадзора и пытаются навязать руководителям организаций и бизнесменам покупку книг по санитарному законодательству, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
С предложениями приобрести ненужную книжную продукцию злоумышленники обращаются от имени руководителя или его замом, а также других сотрудников Роспотребнадзора по Владимирской области.
Однако Роспотребнадзор и его должностные лица никогда не осуществляли распространение книг или оказания услуг за деньги.
Жителей региона просят быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников, а также сообщать обо всех подозрительных обращениях от имени должностных лиц Роспотребнадзора в полицию.