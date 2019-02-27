Жителей региона просят быть бдительными

Жителей региона просят быть бдительнымиМошенники стали представляться сотрудниками Роспотребнадзора и пытаются навязать руководителям организаций и бизнесменам покупку книг по санитарному законодательству, сообщает пресс-служба регионального ведомства.С предложениями приобрести ненужную книжную продукцию злоумышленники обращаются от имени руководителя или его замом, а также других сотрудников Роспотребнадзора по Владимирской области.Однако Роспотребнадзор и его должностные лица никогда не осуществляли распространение книг или оказания услуг за деньги.Жителей региона просят быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников, а также сообщать обо всех подозрительных обращениях от имени должностных лиц Роспотребнадзора в полицию.