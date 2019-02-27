Настоящее средневековье – именно так юристы и правозащитники называют происходящее в деле москвички Александры Лисицыной. Мать троих несовершеннолетних детей, страдающая от хронических заболеваний, четвертый месяц томится в следственном изоляторе. Адвокаты женщины уверены, что оснований держать ее под стражей у следствия нет. Однако суд упорно игнорирует логичные доводы защиты: на заседании 26 февраля срок заключения снова был продлен.

"Настоящее средневековье" – именно так юристы и правозащитники называют происходящее в деле москвички Александры Лисицыной. Мать троих несовершеннолетних детей, страдающая от хронических заболеваний, четвертый месяц томится в следственном изоляторе. Адвокаты женщины уверены, что оснований держать ее под стражей у следствия нет. Однако суд упорно игнорирует логичные доводы защиты: на заседании 26 февраля срок заключения снова был продлен.Обвинение пытается представить Лисицыну как участникапреступного сообщества. Якобы многодетная мать незаконным путем завладеладорогостоящими земельными участками в Подмосковье, которые находились всобственности государства. Адвокаты и правозащитники настаивают: доказательстввины Александры у следствия нет.Все началось в 2014 году, когда Лисицына задумалась оприобретении земли в Наро-Фоминском районе. Один из знакомых предложил ейпомощь. Все, что требовалось от женщины – подписать две доверенности, что она исделала.Однако дело не двигалось, поэтому вскоре москвичка оставилаэту затею. До недавнего времени она жила ничем не примечательной жизнью:растила детей, преподавала английский в воскресной школе. 13 ноября 2018 годажизнь Александры перевернулась: в этот день в дом многодетной матери с обыскомпришли правоохранители. Саму Лисицыну, недолго думая, заключили в следственныйизолятор.Тогда же женщина узнала, что на ее имя у некоегонеизвестного лица куплены участки. Те самые, которые Александра так и не приобрелав 2014 году. Оказалось, что земля куплена по доверенностям, которые онавыдала в том же году.Адвокаты и правозащитники задаются абсолютно логичным втакой ситуации вопросом: предположим, что Лисицына действительно виновна, тогдазачем она ждала все эти годы и не продавала участки? Ответа на этот вопрос уследствия, судя по всему, нет.Защита попросила суд приобщить к делу выдержку из генпланапоселка Селятино Наро-Фоминского района. В документе указано, что участки,которые якобы похитила Александра, государству в лице лесного фонда непринадлежат, а относятся к землям населенного пункта.К материалам разбирательства добавили и соответствующеерешение совета депутатов Наро-Фоминского района от 2017 года. Кроме того,отмечает защита Александра Лисицыной, на кадастровой карте земли лесного фондаи якобы похищенные земли не пересекаются. Это значит, что никакого ущербагосударству, о котором говорит следствие, быть просто не может.Обвинение, тем не менее, настаивает на своем. На последнемсудебном заседании, состоявшемся 26 февраля, следствие попросило Тверскойрайонный суд продлить Лисицыной срок содержания под стражей еще на два месяца -до 27 апреля.Защита, в свою очередь, уже неоднократно просила изменить многодетной матери меру пресечения – отпустить ее под залог,поручительство или под домашний арест. К тому же мама Александры готовапредоставить жилое помещение для содержания дочери.Следствие в отношении Лисицыной ведется три с половиноймесяца, за все это время правоохранители лишь провели допросы и ознакомились сматериалами экспертизы, подчеркивают адвокаты. Зачем в таком случае держатьчеловека в СИЗО, сокрушается защита.На этот счет у следствия есть ряд "убойных"аргументов. Правоохранители полагают, что Александра, выйдя из следственногоизолятора, бросится уничтожать улики и продолжит заниматься преступнойдеятельностью, а то и вовсе убежит в неизвестном направлении.Адвокаты и общественность считают подобные тезисыабсурдными. Юрист, член Совета при президенте России по развитию гражданскогообщества и правам человека Шота Горгадзе отметил, что доверенности хранятся уследствия, да и земельные участки уж точно никуда от следователей не денутся.Несостоятельным защита считает и утверждение, что Александра может скрыться."Куда она побежит, она мать троих детей!" – недоумевает Горгадзе.Еще один аргумент следствия в пользу тюремного заключениягласит, что Александра якобы может оказать давление на других фигурантов дела.Но и это утверждение защита считает крайне сомнительным. Адвокаты женщиныподчеркивают, что она не знакомы ни с одним из подозреваемых, да и сами они подтверждают, что с Лисицыной никогда раньше не общались. Более того, отмечаетзащита, в записях телефонных разговоров, на которые ссылается следствие, нет ниодного слова об Александре и числящихся за ней участках.Горгадзе напомнил, что в современном мире есть большоеколичество способов слежки, к примеру, электронные браслеты. Надень такой наподозреваемого – и он точно никуда не скроется. Однако следствие по каким-топричинам продолжает настаивать на тюремном заключении.Адвокаты и правозащитники готовы нести ответственность заАлександру, они неоднократно пытались убедить суд, что многодетная мать никудане денется. За нее вступились депутаты, сенаторы, журналисты, члены общественныхорганизаций. С личным поручительством за Лисицыну выступил Шота Горгадзе, атакже прославленный советский и российский ученый, профессор Артур Чилингаров.Многие из тех, кто просит освободить многодетную мать,характеризуют ее исключительно с положительной стороны, отмечают ее активноеучастие в общественной деятельности.Происходящее с Лисицыной Шота Горгадзе называет не иначе как"дремучим Средневековьем". "В XXI веке содержать в клеткечеловека допустимо только тогда, когда он представляет угрозу обществу, а еслион не обвиняется в преступлении насильственного характера, никого не убил, неагрессивен, то мне непонятно, почему человек должен содержаться в тюрьме",– сказал адвокат.Каждый день пребывания за решеткой для Александрыпревращается в мучительную борьбу за жизнь. У многодетной матери несколькозаболеваний, в том числе серьезные проблемы с позвоночником, которые лишьусугубляются в СИЗО. "В следственном изоляторе подорвет здоровье даже крепкий и здоровый мужчина, что говорить о хрупкой женщине", – сокрушается Горгадзе.Александра же хочет только одного – чтобы ее отпустили всемью, к детям, которые в ней так нуждаются.К сожалению, суд проигнорировал совершенно логичные доводызащиты. Молодой судья полностью встал насторону следствия и продлил заключение Лисицыной на два месяца – до 27 апреля."Для чего это сделано, какую опасность АлександраЛисицына представляет для общества и к чему мы придем с таким отношением ксвоим согражданам? Я не понимаю", – прокомментировал решение судаГоргадзе.Адвокат не исключает, что реальная цель удержаниямногодетной матери под стражей – выбить из нее показания, которые устроятследствие, в том числе признание вины. Кроме того, он предполагает, чторуководство следственных органов просто не в курсе о происходящем"внизу".Сдаваться адвокаты и правозащитники не намерены. "Мыбудет подавать апелляцию и надеяться на справедливость в Мосгорсуде. Хочетсяверить, что решение судьи первой инстанции будет отменено и Александра выйдетна свободу", – рассказал Горгадзе о дальнейших планах защиты.Для привлечения внимания к резонансному делу общественникисоздадут сайт о Лисицыной, где будет размещено открытое письмо руководствустраны и правоохранительных органов. Подписаться под ним сможет любой желающий.