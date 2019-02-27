Ранее судимый местный житель нашел ключи от автомобиля в подъезде дома и воспользовался чужим транспортным средством в личных целях.

Вечером 18 февраля в МО МВД России "Муромский" поступило сообщение от 63-летнего местного жителя о хищении у него легкового автомобиля «ВАЗ».Прибывшим по указанному адресу полицейским мужчина рассказал, что обнаружил пропажу ключей от своего автомобиля и вышел во двор, чтобы проверить машину. Транспортного средства на месте парковки не оказалось. Владелец обратился в полицию.Сотрудники уголовного розыска "по горячим следам" провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого на территории Мурома обнаружили похищенный автомобиль, в котором находился подозреваемый в угоне. Злоумышленник, задержанный полицейскими ранее судимый за имущественные преступления 25-летний местный житель, пояснил, что нашёл ключи в подъезде дома, вышел на улицу и нажал на ключ сигнализации. Заметив, какой из автомобилей сработал, фигурант решил использовать транспортное средство для поездки в магазин за спиртным, а затем покататься по городу.На очередном пункте остановки подозреваемый был задержан полицейскими.В настоящее время в отношении фигуранта отделом дознания МО МВД России "Муромский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.