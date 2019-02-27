Ранее судимый местный житель нашел ключи от автомобиля в подъезде дома и воспользовался чужим транспортным средством в личных целях.
Вечером 18 февраля в МО МВД России "Муромский" поступило сообщение от 63-летнего местного жителя о хищении у него легкового автомобиля «ВАЗ».
Прибывшим по указанному адресу полицейским мужчина рассказал, что обнаружил пропажу ключей от своего автомобиля и вышел во двор, чтобы проверить машину. Транспортного средства на месте парковки не оказалось. Владелец обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска "по горячим следам" провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого на территории Мурома обнаружили похищенный автомобиль, в котором находился подозреваемый в угоне. Злоумышленник, задержанный полицейскими ранее судимый за имущественные преступления 25-летний местный житель, пояснил, что нашёл ключи в подъезде дома, вышел на улицу и нажал на ключ сигнализации. Заметив, какой из автомобилей сработал, фигурант решил использовать транспортное средство для поездки в магазин за спиртным, а затем покататься по городу.
На очередном пункте остановки подозреваемый был задержан полицейскими.
В настоящее время в отношении фигуранта отделом дознания МО МВД России "Муромский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.