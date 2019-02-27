Алена Кравец рвет и мечет: мало того, что она не может жить
с дочерью Даниэллой под одной крышей, так еще и муж привел в их когда-то семейное
гнездышко молодую любовницу. Светская львица намерена избавить наследницу от общения
с новой зазнобой супруга.
Алена Кравец рвет и мечет: мало того, что она не может жить
с дочерью Даниэллой под одной крышей, так еще и муж привел в их когда-то семейное
гнездышко молодую любовницу. Светская львица намерена избавить наследницу от общения
с новой зазнобой супруга.
Добрые люди нашептали Алене, мол, ее пока еще муж бизнесмен Руслан
Кравец поселил в их роскошном особняке на Рублевке красотку-блондинку. Его новая девушка
уже почувствовала себя полноценной хозяйкой апартаментов: планирует ремонт, выбирает мебель
и занимается воспитанием наследницы Кравец – Даниэллы.
Светская львица выяснила, что незнакомку зовут Анастасия Кауфман.
О ней мало что известно, однако сама Анастасия рассказывает, что недавно вернулась
из Лондона. На чужбине она якобы
окончила престижный колледж, а в Москву
вернулась, чтобы начать свое дело. В последнее время Кауфман везде сопровождает
предпринимателя и даже представляется его будущей женой.
Ради безопасности дочери Алена решила выяснить правду о
сопернице. Светская львица обратилась к редакторам программы "На самом деле" Первого
канала с просьбой провести журналистское расследование.
Информация, которую раскопали репортеры, заставила Кравец
вздрогнуть. Выяснилось, что муж Алены привел в дом, где живет их малолетняя
дочь, стриптизершу. Настоящее имя новой любовницы Руслана – Анастасия Кочервей.
Девушка известна благодаря участию в скандальном проекте "Дом-2",
естественно, никакого зарубежного образования у нее нет. На телестройке блондинка заслужила
не лучшую репутацию, поэтому и сменила фамилию, надеялась, что ее никто не
узнает. К слову, в определенных кругах Кочервей знают под псевдонимом Бритни. Под
этим именем Анастасия много лет танцевала стриптиз.
Узнав о прошлом зазнобы Кравец прямо в студии "На самом деле"
заявил, что не намерен продолжать какие-либо отношения с девушкой такого
уровня. Анастасия молила о прощении на коленях, однако бизнесмен был непреклонен.