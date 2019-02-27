Алена Кравец рвет и мечет: мало того, что она не может жить с дочерью Даниэллой под одной крышей, так еще и муж привел в их когда-то семейное гнездышко молодую любовницу. Светская львица намерена избавить наследницу от общения с новой зазнобой супруга.

Алена Кравец рвет и мечет: мало того, что она не может житьс дочерью Даниэллой под одной крышей, так еще и муж привел в их когда-то семейноегнездышко молодую любовницу. Светская львица намерена избавить наследницу от общенияс новой зазнобой супруга.Добрые люди нашептали Алене, мол, ее пока еще муж бизнесмен РусланКравец поселил в их роскошном особняке на Рублевке красотку-блондинку. Его новая девушкауже почувствовала себя полноценной хозяйкой апартаментов: планирует ремонт, выбирает мебельи занимается воспитанием наследницы Кравец – Даниэллы.Светская львица выяснила, что незнакомку зовут Анастасия Кауфман.О ней мало что известно, однако сама Анастасия рассказывает, что недавно вернуласьиз Лондона. На чужбине она якобыокончила престижный колледж, а в Москвувернулась, чтобы начать свое дело. В последнее время Кауфман везде сопровождаетпредпринимателя и даже представляется его будущей женой.Ради безопасности дочери Алена решила выяснить правду осопернице. Светская львица обратилась к редакторам программы "На самом деле" Первогоканала с просьбой провести журналистское расследование.Информация, которую раскопали репортеры, заставила Кравецвздрогнуть. Выяснилось, что муж Алены привел в дом, где живет их малолетняядочь, стриптизершу. Настоящее имя новой любовницы Руслана – Анастасия Кочервей.Девушка известна благодаря участию в скандальном проекте "Дом-2",естественно, никакого зарубежного образования у нее нет. На телестройке блондинка заслужилане лучшую репутацию, поэтому и сменила фамилию, надеялась, что ее никто неузнает. К слову, в определенных кругах Кочервей знают под псевдонимом Бритни. Подэтим именем Анастасия много лет танцевала стриптиз.Узнав о прошлом зазнобы Кравец прямо в студии "На самом деле"заявил, что не намерен продолжать какие-либо отношения с девушкой такогоуровня. Анастасия молила о прощении на коленях, однако бизнесмен был непреклонен.