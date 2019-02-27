Горел второй этаж здания, огонь уничтожил 40 квадратных метров

Горел второй этаж здания, огонь уничтожил 40 квадратных метровВ Александрове произошел пожар, в котором погибли двое. Вечером 26 февраля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Музейный проезд. На место незамедлительно выехали спасатели.Горел второй этаж здания, огонь уничтожил 40 квадратных метров. С пламенем боролись 10 человек на 2 спецмашинах.Как рассказывают местные жители и очевидцы происшествия, в пожаре погибли двое – мать и ее взрослый сын, которые жили на сгоревшем этаже.Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.