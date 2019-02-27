На месте происшествия работают правоохранители

На месте происшествия работают правоохранителиВо Владимире произошла трагедия, в причинах которой придется разобраться следователям. Утром 27 февраля на железнодорожных путях недалеко от конечной остановки автобуса №32 нашли тело мужчины.У него не нашли никаких документов. Он был одет в спортивные вещи, имел при себе рюкзак. В пресс-службе транспортной полиции рассказали, что личность погибшего пока не установили. На месте происшествия работают правоохранители.