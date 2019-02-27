Музыкальное состязание Евровидение 2019 недосчитается конкурсанта, представляющего Украину. В Незалежной долго выбирали претендента, один за другим артисты отказывались от участия, в итоге ехать в Тель-Авив оказалось некому.

Музыкальное состязание "Евровидение 2019" недосчитается конкурсанта,представляющего Украину. В Незалежной долго выбирали претендента, один задругим артисты отказывались от участия, в итоге ехать в Тель-Авив оказалосьнекому.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян отмечает, что украинские исполнители оказались оченьсмелыми ребятами. Они отказались подписывать кабальный контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины и превращать свои выступления впромоакцию нынешнего политического курса Незалежной."Один за одним участники украинского национальногоотбора отказываются от поездки на "Евровидение". Это уже сроднибойкоту. Выглядит это как настоящая революция достоинства. Украинцев возмутилтот факт, что им начали плевать в лицо и вытирать об них ноги. Возглавила этовосстание Maruv. И теперь каждый украинец видит, что прогибаться под эту обезумевшуюот безнаказанности власть не стоит", – отметил Манукян в беседе с "Дни.ру".По словам общественника, украинские политики своими рукамизажгли этот пожар: они совершили большую ошибку, запустив национальный отбор идоверив выбор претендента народу. Обыватели отдавали свои голоса за талант артистов,а не их способность прогибаться под систему и говорить по бумажке, вот и вышла несостыковка."А вот погасить этот своеобразный виртуальный Евромайдан допоследнего стремился Андрей Данилко, которого я изначально предлагал послать вэтом году от Украины. Не было бы никаких скандалов и очевидно, что ВеркаСердючка могла побороться за самые высокие места. И самое важное, что в отличиеот полоумной Джамалы чисто по-человечески Андрей Данилко куда интереснее. Он нехамит, интеллигентен, настоящая душа Украины. Да и является настоящиммиротворцем. Хотя и его могли остановить, ведь в 2018 году он выступал в рамкахмероприятий на "Новой волне" в Сочи. Но в итоге и этому не сужденобыло случиться, ведь Украина официально отказалась от участия в "Евровидении2019" года после отказа четырех участников финала национального отбора. Вот такдурь и выпендреж чиновников оставили Украину без "Евровидения". Спасибо Maruvза принципиальность и за то, что разрушила это домино", – резюмировалВадим Манукян.