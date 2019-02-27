Следователи установили причину смерти основателя НТВ Игоря Малашенко. Свидетели отмечают, что тело мужа журналистки Божены Рынской нашли во дворе дома на испанском курорте Сотогранде.

Следователи установили причину смерти основателя НТВ ИгоряМалашенко. Свидетели отмечают, что тело мужа журналистки Божены Рынской нашливо дворе дома на испанском курорте Сотогранде.Согласно отчету судмедэкспертов Малашенко умер от асфиксии. "Криминальногоследа" в кончине бывшего медиаменеджера полицейские не выявили.Меж тем, анонимные источники, опросившие соседей, утверждают,что Игоря нашли на приусадебном участке его дома на дереве. Отметим, чтоофициально эта информация пока не подтверждена. Правоохранительные органы Испанииеще восстанавливают хронику трагических событий.О том, где будет похоронен Малашенко тоже ничего неизвестно.Скорее всего, его тело придется везти на родину. Супруга умершего Божена Рынскаяпока находится в Сотогранде.Журналистка остановилась на ночлег у соседей. Вдову принимает у себя бывшийсоратник Игоря – Владимир Гусинский. Об этом сообщает .Отметим, что сейчас Рынскаяактивно информирует общественность о ситуации в ее семье через Facebook. Насвоей странице журналистка объяснила почему находилась в момент трагедии вдругом городе. По ее словам, она сама была в депрессии, и муж просилвоздержаться от поездки с ним."Еще до знакомства со мной он любил уединяться в Испании.Набираться сил. Я всегда справлялась с его приступами депрессий. Но в этом разя была истощена. И он во второй половине дня, когда уже купил билет, был весел,спокоен. Отлично играл в скраббл, гулял с собакой. Я хотела с утра за нимрвануть, но он сказал: не вздумай", – написала Божена.