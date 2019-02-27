Обстоятельства ДТП устанавливаются

Обстоятельства ДТП устанавливаютсяНа федеральной трассе М-7 произошло страшное ДТП, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.По предварительной информации, нижегородец, управляя «ГАЗелью», попытался избежать столкновения с впереди идущей машиной и резко повернул влево. Из-за маневра он столкнулся с автомобилем «LDV» под управлением жителя Подмосковья, а после протаранил стоящий перед поворотом автомобиль «Tatra».В результате происшествия водитель «ГАЗели» погиб на месте. Водитель автомобиля «LDV» тоже пострадал – ему диагностировали ушиб нижних конечностей.