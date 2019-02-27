Хотя WhatsApp, в отличие от некоторых других мессенджеров, никогда не имел заметных проблем с непрошеными рассылками, разработчики сервиса планируют внедрить новую функцию для предотвращения спама. Как пишет WABetaInfo, речь идет о регулировании добавления в групповые чаты.

Хотя WhatsApp, в отличие от некоторых других мессенджеров, никогда не имел заметных проблем с непрошеными рассылками, разработчики сервиса планируют внедрить новую функцию для предотвращения спама. Как пишет WABetaInfo, речь идет о регулировании добавления в групповые чаты.Каждый пользователь сможет установить, кто может добавлять его в групповые чаты, а кто — нет. Для этого в раздел настроек, посвященный конфиденциальности, добавят опцию "Группы". Там будет доступен выбор: "все пользователи", "пользователи из списка контактов" или "никто".В стабильную версию мессенджера новую настройку пока не добавили, она появилась лишь в бета-версиях WhatsApp для Android и iOS.