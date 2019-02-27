Телеканал НТВ должен объяснить, зачем у его ведущих-женщин такие глубокие декольте. Выглядывающие из вырезов молочные железы смутили коллег-журналистов из казахстанской газеты Вечерний Талдыкорган, которые обратились с официальным запросом руководству телеканала.

Телеканал НТВ должен объяснить, зачем у его ведущих-женщинтакие глубокие декольте. Выглядывающие из вырезов "молочные железы"смутили коллег-журналистов из казахстанской газеты "Вечерний Талдыкорган",которые обратились с официальным запросомруководству телеканала."Вечерний Талдыкорган" – русскоязычныйинтернет-ресурс из Алматинской области Казахстана. Он специализируется напроблемах своего региона – таких, как стихийные свалки или хамствоправоохранительных органов. Копия письма этого издания, отправленного на имягендиректора НТВ Алексея Земского, появилась в телеграм-канале главного редактораRT Маргариты Симоньян."Почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокийвырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы?",– интересуется у руководства автор документа, главред издания Елена Бурлуцкая.Интересуются казахстанские коллеги неспросста. В декабре прошлогогода модель, а по совместительству депутат молодежного совета Динагул Тасовапрошлась по подиуму Fashion Night Astana с обнаженной грудью, прикрытойпрозрачной тканью. Девушку после этого жестоко избили, напоминает Ura.ru.Критика в адрес – далеко не единичный случай. Напомним, переджеребьевкой ЧМ-2018 по футболу, который должен был пройти в России, болельщики изИрана попросили ведущую быть менее сексуальной. Марию Командную иранцы умолялине надевать слишком откровенные наряды – в их стране из-за этого могли прерватьпрямую трансляцию.В 2006 году из-за глубокого декольте ведущей Хайди Клумжеребьевку не смогли посмотреть жители Саудовской Аравии. А в 2014 году трансляциюпрервали во всех странах Ближнего Востока – из-за выступления бразильскихтанцовщиц в "голых" нарядах.