Телеканал НТВ должен объяснить, зачем у его ведущих-женщин
такие глубокие декольте. Выглядывающие из вырезов молочные железы
смутили коллег-журналистов из казахстанской газеты Вечерний Талдыкорган,
которые обратились с официальным запросом
руководству телеканала.
Телеканал НТВ должен объяснить, зачем у его ведущих-женщин
такие глубокие декольте. Выглядывающие из вырезов "молочные железы"
смутили коллег-журналистов из казахстанской газеты "Вечерний Талдыкорган",
которые обратились с официальным запросом
руководству телеканала.
"Вечерний Талдыкорган" – русскоязычный
интернет-ресурс из Алматинской области Казахстана. Он специализируется на
проблемах своего региона – таких, как стихийные свалки или хамство
правоохранительных органов. Копия письма этого издания, отправленного на имя
гендиректора НТВ Алексея Земского, появилась в телеграм-канале главного редактора
RT Маргариты Симоньян.
"Почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий
вырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы?",
– интересуется у руководства автор документа, главред издания Елена Бурлуцкая.
Интересуются казахстанские коллеги неспросста. В декабре прошлого
года модель, а по совместительству депутат молодежного совета Динагул Тасова
прошлась по подиуму Fashion Night Astana с обнаженной грудью, прикрытой
прозрачной тканью. Девушку после этого жестоко избили, напоминает Ura.ru.
Критика в адрес – далеко не единичный случай. Напомним, перед
жеребьевкой ЧМ-2018 по футболу, который должен был пройти в России, болельщики из
Ирана попросили ведущую быть менее сексуальной. Марию Командную иранцы умоляли
не надевать слишком откровенные наряды – в их стране из-за этого могли прервать
прямую трансляцию.
В 2006 году из-за глубокого декольте ведущей Хайди Клум
жеребьевку не смогли посмотреть жители Саудовской Аравии. А в 2014 году трансляцию
прервали во всех странах Ближнего Востока – из-за выступления бразильских
танцовщиц в "голых" нарядах.