Пакистанские военные самолеты сегодня вошли в воздушное пространство спорного региона Кашмир (Индия и Пакистан оспаривают эту территорию), сбросили бомбы и улетели обратно, передает агентство Bloomberg.

Пакистанские военные самолеты сегодня вошли в воздушное пространство региона Кашмир (Индия и Пакистан оспаривают эту территорию), сбросили бомбы в районе дислокации индийской армии и улетели обратно, передает агентство Bloomberg. О последствиях бомбардировки пока ничего не сообщается.При этом в армии Пакистана утверждают, что это индийские ВВС сегодня утром нарушили границу, после чего по ним был открыт огонь, и два самолета были сбиты, передает "Интерфакс"."Один из самолетов упал на территории Азад Кашмира (Свободный Кашмир — непризнанное государство в регионе под контролем Пакистана) , другой — в районе линии контроля", — написал в своем Twitter глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур. По его словам, пилот одного из индийских самолет взят в плен.В своем комментарии МИД Пакистана отметил, что цель ударов по Индии — демонстрация "желания и готовности к самообороне".В свою очередь индийские СМИ опровергают эту информацию, сообщая, что пакистанские самолеты пытались сегодня проникнуть в штат Джамму и Кашмир (территория Индии), но поднятые по тревоге истребители заставили нарушителей вернуться обратно в Пакистан. По другим данным индийской стороны, пакистанские истребители задержаны.Ранее 26 февраля Индия 12 истребителей "Мираж" ВВС Индии разбомбили лагерь боевиков, который находится в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Они сбросили высокоточные бомбы с лазерным наведением весом по тонне каждая. Позднее в МИД Индии пояснили, что удар был нанесен из-за того, что пакистанские власти не желают разобраться с террористической угрозой, а также из-за того, что боевики готовили новые акции против Индии.